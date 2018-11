Lukijan kolumni: Pidä katse pallossa

LUKIJAN KOLUMNI

Mikael Miikkola

Pikkupojan jalkapallojoukkue koki 6–0 rökäletappion. Kun äiti uteli, että miten siinä noin kävi, juniori vastasi: ”Aika loppui kesken.”

Tulevat mestarit eivät hauku tai syyttele. He ottavat oppia tekemisistään ja plagioivat voittajien menetelmiä. Kompasteltaessa on Lassen tavoin opeteltava nousemaan pystyyn.

Heidän fraasinsa on: ”Tämä voitto antaa meille paljon itseluottamusta.” Menestystä ei voi säilöä, mutta sen voi kokea yhä uudelleen. Voitto- ja tappioputket ovat henkimaailman asioita.

Tulos syntyy fyysisen kunnon, taidon ja mielen yhteispelistä. Usein keskitytään liikaa kahteen ensimmäiseen. Salilla kyllä ihaillaan patteja ja figuureja, mutta mieli ei kypsy samassa tahdissa.

Harva nousee henkiselle helikopterilennolle tarkkaillakseen tekemistään ja saadakseen kuvan minänsä todellisuudesta. Tietoisuus on henkisen valmennuksen avainsana. Onnistuminen ratkaistaan suurelta osin jo valmistautumisvaiheessa. Korvien väli on tärkein patti.

Oleellista on, miten hyvin paineen alaisena kykenet hillitsemään pelkosi ja hermostuksesi. Ne hiipivät ennen finaalia: Suorituspaikka on outo. Omaisten odotukset ja unelmat sekä muiden psyykkaaminen lisäävät paineita. Uupumus, ahdistus ja haluttomuus tyrkyttävät tappiomieltä. On helppo ryhtyä välttelemään riskejä ja valmistelemaan jo selityksiä.

”Toivon parasta” on jo epävarmuutta. Pitää olla sisäisesti varma! Älä myöskään vertaa itseäsi toisiin. Ole paras itse. Voittaja ei toimi kuten muut. Mariginaalisilla seikoilla on merkitystä.

Ajatuksesi ratkaisevat. Mihin ne fokusoit, on salainen ase. Keskittyminen on sitä, missä määrin eläydyt moodiin – tilaan, jossa pystyt luottamaan harjoitteluusi, kokemukseesi ja toimimaan automaattisesti.

Tiedosta, millainen olet parhaimmillasi ja keskity pääsemään ajatuksen voimalla siihen mielentilaan. Uppoudu omaan moodiisi, kuten teet hyvässä leffassa.

Esimerkiksi Bolt pelleili, Phelps kuunteli mielimusiikkiaan. Tyson puolestaan pukeutui pelottavaan mustaan ja suggeroi itsensä aggressioon.

Jotkut rukoilevat tai tekevät ristinmerkin. Uskossa piilee valtava voima. Tällöin ihminen ei luovu unelmistaan, vaikka koko maailma tuntuisi olevan niitä vastaan.

Presidentti Trump kertoo, että ”joka kerran kun turhaudun, käännän ajatukseni johonkin myönteiseen.” USA:n Navy Seals -erikoisjoukot keskittyvät hitaalla hengitystekniikalla: ”Suun kautta keuhkot puolilleen. Neljäsosa lisää ja kaikki ulos nenän kautta” – ja ei kun toimeksi.

Menestys ruokkii menestystä, mutta niin tekee myös illuusio siitä. On uskallettava kuvitella itsensä voittajana ja varauduttava siihen. Hyvä tapa on palata kaikilla aisteilla, kymmeniä kertoja tilanteeseen, jossa onnistuit.

Menestyvä uppoutuu tekemiseensä laserintarkasti. Hän välttää häiriöitä ja keskittyy kuten Samurai muinoin opetti noviisia: ”Jos ajattelet voittavasi, olet hävinnyt. Jos pelkäät häviäväsi, olet hävinnyt. Jos kiinnität huomiota vastustajan kokoon, olet hävinnyt. Jos epäröit omia kykyjäsi, olet hävinnyt. Jos olet ylimielinen, olet hävinnyt. Jos olet pelokas, olet hävinnyt. "

Mitä jää jäljelle, kysyt. Keskity tehtävään!

Kirjoittaja on turkulainen veteraanipoliitikko (ps).