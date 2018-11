Lukijan kolumni: Mikä on työvoimatoimiston tehtävä?

LUKIJAN KOLUMNI

Ida Hellsten

Valmistuin 2008 viittomakielen ohjaajaksi. Kymmenessä vuodessa olen työskennellyt yhdessä koulussa, 6 päiväkodissa sekä tehnyt töitä avustajana ja hoitajana myös yksityisillä. Joka vuosi olen ollut kesällä kaksi kuukautta työttömänä, koska henkilökunta lasketaan minimiin.

10 vuotta ja melkein 10 eri työpaikkaa. Vaikka olen saanut näinä vuosina kaksi omaakin lasta.

Sitä se on kun olet hoitoalalla, määräaikaisten sopimusten luvatussa maassa. Pisin sopimukseni on ollut vuoden.

Yhdestäkään työpaikastani en saa kiittää työkkäriä. Työni olen saanut huhupuheiden ja omien kyselyideni ansiosta.

Mitä työvoimatoimisto siis tekee? Se järjestää turhia koulutuksia ja messuja. Jos et osallistu, et saa rahaa. Niin ja siis työvoimatoimistohan ei tee tästä puoliakaan, vaan yksityiset firmat, joille työt on ulkoistettu. Siellä ihmisiä patistetaan työn hakuun ja koulun penkille.

Eikä haittaa, vaikkei heidän keksimänsä ala kiinnostaisikaan, kunhan saadaan sinut pois tilastoista. Opiskelijana näytät paremmalta.

Se, että joku opiskelemaan pakotettu vie opiskelupaikan sellaiselta, joka oli paikasta haaveillut jo pitkään, ei kiinnosta ketään. Sellaista se elämä vaan on.

Minulle on tuputettu lähihoitajan opintoja. Vaikka ne eivät kiinnosta minua, koska haaveilen alanvaihdosta. Olen ammatiltani viittomakielen ohjaaja. Olen samalla viivalla lähäreiden kanssa, vain lääkepuoli puuttuu. Saatan erityisavustajana saada jopa lähäriä parempaa palkkaa, joten miksi haluaisin lähihoitajaksi?

Ai niin, koska ”voisit helpommin saada vakituisen paikan.” Voisin, muttei se ole varmaa silloinkaan. Ja edelleenkään, en halua pysyä tällä alalla eläkeikään asti.

Siinä kohtaa kun keksin, mitä haluan opiskella, alkoi painostus. Papereihini kirjoitettiin, että aloitan syksyllä opiskelun. Mutta siinäkin on monta mutkaa matkassa. Ensinnäkään ei sitä kouluun noin vain marssita. Mitä jos työtön ei hakemisesta huolimatta pääse kouluun?

Näin kävi juuri ystävälleni, jolle ei oman alan töitä ole tarjoutunut enää vuosiin. Ilmaisena työvoimana häntä on sitten käytetty harjoitteluiden muodossa, muttei aikuinen ihminen sitäkään aina jaksa, vaikka se cv:ssä työttömyyttä paremmalta näyttääkin.

Ja mitä tulee niihin työvoimatoimiston ostopalveluna hankkimiin kursseihin, niin niistä on suurin osa yhtä tyhjän kanssa. Ei ihmiset kursseilla työllisty! Eikä saa niistä mitään välttämättä irti. Kunhan joutuu matkustamaan kilometrien päähän kuluttamaan aikaansa turhanpäiväiseen, jotta saa edes sen pienen päivärahan.

Ja kun täysinäiseen päivärahaan riittää 20 työtuntia kuussa, niin kysyn vaan, että kuinka moni saa töitä edes sen vertaa?