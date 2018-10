Lukijan kolumni: Mitä tehdä budjettivajeelle?

LUKIJAN KOLUMNI

Ari Kallio

Valtion budjettivajeen ennustetaan olevan ensi vuonna 1,5–2 miljardia, vaikka taloudessa menee hyvin. Asukasta kohti vajetta on 300–400 euroa, kuukausimenoina laskien 25–35 euroa.

Elintaso on Suomessa keskimäärin jo melko korkea, joten suurimmalla osalla noin pieni leikkaus menoihin ei juurikaan haittaisi. Kaikkein pienituloisimpia ei kuitenkaan tulisi verottaa lisää, joten tulojen leikkauksessa pitäisi olla jonkinlainen progressio.

Työllisyyden kannalta ehkä parasta kuitenkin olisi välttää tuloverojen nostoa ja nostaa välillisiä veroja kuten ympäristö- ja haittaveroja. Mutta koska ne ovat tasaveroja, tuloerojen kasvun estämiseksi tulee samalla nostaa erilaisia pienituloisimpien tukia.

Monet pitävät verotusta liian ankarana, että se vie halut tehdä työtä. Jos näin on, pitäisi monen meistä todellakin katsoa peiliin.

Me suomalaiset matkustamme paljon, sitä voisi hieman vähentää. Rakentamisestakin voisi säästää, kaikenlaisia marketteja ja areenojakin rakennetaan aivan liikaa. Ja pitääkö kaiken olla viimeisen päälle hienoa ja huoliteltua?

Verotuksen lisääminen olisi todellakin perusteltua.

Hyvä keino estää velkaantumista on myös jo unohtunut keino säästää hyvinä aikoina pahan päivän varalle.

Velkaantumisesta ei tule yrittää päästä eroon nopeuttamalla talouskasvua. Hitaampi kasvu varmistaisi ekologisesti kestävän kehityksen.

Esimerkiksi prosentin vuosittaisella kasvulla vaurastumme 2,7-kertaisesti sadassa vuodessa. Siinä on jo riittävästi pelivaraa maksaa pois velkoja ja säilyttää hyvinvointiyhteiskunta, jos samalla pienennämme tuloeroja.

Jos verokapina uhkaa, on hallituksen velvollisuus valistaa kansaa riittävän verotuksen välttämättömyydestä budjettivajeen poistamiseksi, mutta se tuntuu unohtaneen tämän velvollisuutensa.

Maailmalla on leviämässä myös ajattelutapa, että valtion velkaa ei tarvitsisi maksaa koskaan takaisin. Se on vaarallista ajattelua.

Nytkin valtiovelan korkomenot ovat jo 1,5 miljardia vuodessa. Vaarana on myös korkojen huomattava nousu.

Korkomenojen poistuessa säästyvillä menoilla voitaisiin kohentaa huomattavasti sosiaaliturvaa.

Vaarana on myös velanoton huomattava lisääntyminen, jos korot laskevat paljon; lisähoukuttimena käytetään nykyään jopa miinuskorkoisia lainoja, joita on jo Suomellakin. Niiden tarkoitus on tietysti tukea investointeja ja lisätä talouskasvua, joista voi tulla suurta tuottoa myöhemmin, mutta vaarana on, että tämä kaikki voi johtaa jatkuvaan velkaantumiseen.

Yksityiset kansalaisetkin velkaantuvat. Pahimpia oikeastaan ovat pikavipit, joita tyrkytetään jatkuvasti jokaisen kansalaisen omissa sähköposteissakin. Pahinta on, että uudella vipillä voi maksaa pois toisen. Näin koulutetaan velkavetoiseen elämään.

Lainojen tarjoaminen sähköposteissa pitäisikin kieltää.

Kirjoittaja on turkulainen valtiotieteen maisteri.