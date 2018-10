Lukijan kolumni: Mielipide ja irtisanominen

LUKIJAN KOLUMNI

Leo Lindstedt

Turun Sanomien uutispäällikön Hannu Miettusen kolumni Vääriä mielipiteitä (4.10.) käsittelee viimeisen puolen vuoden aikana julkisuudessa reposteltuja irtisanomisia. Myös Kekkosen ajan laittomasti irtisanotun Sdp:n pää-äänenkannattajan pakinoitsijan Simpan erottamista Miettunen osuvasti muistelee.

Ajankohtainen hallituksen ja työntekijäjärjestöjen kiista irtisanomisperusteiden helpottamisesta henkilöperusteilla liittyy myös vääriin mielipiteisiin. On tietenkin mahdotonta esittää tilastoja esimerkiksi siitä, kuinka paljon suomalaisen työelämän historiassa on tapauksia, joissa taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanottujen valikoitumisessa on tosiasiallisesti kysymys myös vääristä mielipiteistä. Uskonkin, että ainakin osasyy yllä kuvattuihin irtisanomisiin koskee tuhansia.

Minkälaisia ovat väärät mielipiteet ihan arkipäiväisessä työssä, jota noin kaksi miljoonaa työntekijää päivittäin tekee? Työssäni ammattiyhdistysliikeen kouluttajana olen kuullut satoja kertomuksia, joista voi päätellä, minkälaisia väärät mielipiteet todennäköisesti ovat.

Ne liittyvät yhteiskunnallisiin näkemyksiin, aktiiviseen toimintaan työntekijöiden oikeuksien ajamisessa, yleensä vasemmistolaisuuteen ja aktiiviseen ammattiyhdistystoimintaan.

Myös irtisanomisriitojen oikeuskäsittelyssä joissakin sivulauseissa tai rivien välistä voi paljastua, että kollektiiviperusteisen irtisanomisen taustalla on henkilökohtaisia syitä.

Edellä kuvattuun liittyy työsopimuslain säädös, jonka mukaan luottamusmies voidaan irtisanoa vain, jos hänen työnsä päättyy kokonaan eikä hänelle voida järjestää muuta työtä tai jos luottamusmiehen edustamien työntekijöiden enemmistö antaa siihen suostumuksen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Eri oikeusasteissa on käsitelty tapauksia, joissa työnantaja on irtisanonut työntekijöiden edustajan ja joutunut oikeuden päätöksellä maksamaan ko. henkilölle korvauksen perusteettomasta irtisanomisesta.

Itsekin olen ollut taloudellisin perustein irisanottavien listalla. Siinäkin oli osin mukana erilaiset näkemykset siitä, mitä tulisi painottaa opetuksessa. Työpaikkani kuitenkin säilyi työtovereideni ja viisaan ja maltillisen luottamusmiehen tuella ja lopulta neuvotteluvalmiin ja perääntymäänkin valmiin työntajan edustajan päätöksellä.

Tämän päivän kiista irtisanomisperusteiden höllentämisestä pienissä yrityksissä saattaa hyvinkin helposti koskea työntekijän mielipidettä. Työpaikan ilmapiirin kaksi ääripäätä ovat luottamus ja mielivalta. Ei siis liene tuulesta temmattua, että työsopimuslain mukaan työnantajan yleisvelvoite alkaa näin: "Työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita." Siinä on vahva viesti välttää mielivaltaa ja rakentaa luottamusta.

Kun niin pääministerillä kuin ulkoministerillä on jonkinasteinen uskonnollinen tausta, niin laitettakoon tähän lopuksi Olaus Petrin ikivanhoista tuomarinohjeista yksi: "Mikä synnillä saadaan, se murheella menetetään."

Kirjoittaja puolustaa työsuhteen heikompaa osapuolta.