Viikon väite: Oikeutta kunnallisvalituksen tekemiseen olisi syytä rajoittaa

Kuntaparlamentti ottaa kantaa. Kunnallisvalitus on olennainen kunnallisdemokratiaan liittyvä oikeus. Silti monissa kunnissa on keskustelu siitä, miten valitukset voivat jarruttaa päätöksentekoa, työllistää kuntien, valtion virastojen ja valitustuomioistuinten virkamiehiä ja hidastaa kuntien kehittämistä. Valitusoikeuden rajaamista on perusteltu normienpurkutalkoilla, talouskasvulla ja yritysten toimintaedellytysten parantamisella. Valtiovarainministeriössä pohditaan muutoksenhakujärjestelmän uudistamista ja sen osana valitusten rajaamista tietyissä asioissa niille, joita kunnan päätös suoraan koskee.