Kolumni: Eikö Suomi olekaan luonnonsuojelun mallimaa, kun EU-tilastossa sanotaan: "Suomi häntäpäässä suojellussa maapinta-alassa"

Pekka Mauno

Suomen ympäristökeskus (SYKE) julkisti tiedotteen, joka oli otsikoitu: "Lajikato jatkuu Euroopassa - Suomi häntäpäässä suojellussa maapinta-alassa".

Siinä lainataan Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) Euroopan ympäristön tila ja näkymät 2020 -raporttia. Ja toden totta, raportissa sivulla 79 on graafinen esitys suojelualueiden pinta-alasta suhteessa maan pinta-alaan. Suomi on neljänneksi heikoin. Huonompia ovat vain Sveitsi, Ruotsi ja Irlanti.

Eikö Suomi siis olekaan Natura-verkostoineen EU:n luonnonsuojelun mallimaa niin kuin olemme kuvitelleet?

Katsotaan toista raporttia, State of Europe´s Forest. Se on vuodelta 2015, mutta tuorein maavertailusta kertova julkaisu. Sivulla 161 on havainnollinen kartta, miten maat ovat suojelleet metsiään. Suomessa on 15 prosenttia metsistä suojeltu. Sijaluku on yhdeksän kaikkiaan 30 Euroopan maan joukossa.

Suomen asema suojelun mallimaana johtuu Suomen Natura-alueiden korkeasta suojelustatuksesta. Suomessa ei Natura-alueelle ole voinut rakentaa tekojärveä niin kuin paremmalla sijalla taulukossa olevassa Portugalissa. Eikä Suomessa tuhota Natura-kosteikkoja niin kuin Espanjassa. Tai rakenneta Natura -alueille moottoriteitä ja lentokenttiä niin kuin Saksassa.

Suomessa suojelualueista ylivoimainen pääosa on kaikkein ankarimman suojelun piirissä kun monissa Keski- ja Etelä-Euroopan maissa niitä on vain murto-osa.

Ympäristöministeriön mielestä Natura 2000 -verkosto on keskeisin keino turvata monimuotoisuutta. Arkijärkikin sanoo, että suojelualueiden metsissä luonnon monimuotoisuus säilyy parhaiten. Siksi pitäisi katsoa metsien suojeluprosentteja.

Ympäristöjärjestöistä WWF erityisesti pitää meteliä metsäluonnon tilasta. Sen mielestä metsäluonnolla ei mene Suomessa hyvin. WWF laskee, että Suomen metsissä on 833 uhanalaista lajia.

Katsotaan saman State of Europe´s Forest -raportin taulukkoa, jossa on kuvattu metsälajien uhanalaisuutta Euroopan maissa. Taulukossa ovat puulajit, linnut, nisäkkäät, muut selkärankaiset, selkärangattomat ja sienet.

Suomen metsissä lajien uhanalaisuus on 30 Euroopan maan joukossa keskitasoa. Sen sijaan SYKE -suojelutaulukossa parhaimmaksi noussut Slovenia on uhanalaistaulukossa Suomea heikompi.

Mistä sitten on kysymys? Mielikuvien luomisesta tai nykykielellä sanottuna identiteettipolitiikasta. Mielikuva on nykyisessä päätöksenteossa vahvempi argumentti kun tutkimustieto.

Suomeksi sanottuna kyse on siitä, miltä asioiden halutaan näyttävän näinä aikoina kun Suomen metsien käytön kohtalosta käydään niiden historian ankarinta kiistelyä.