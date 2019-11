Kolumni: Työryhmiin on moni hyvä hanke hautautunut – Työehtoshoppailun kitkeminen uhkaa jäädä hyvän tahdon varaan

Jussi Orell

Kiistaa Postin pakettilajittelijoiden työehdoista on pidetty merkitykseltään yksittäistä riitaa laajempana, koska sen on pelätty avaavan kuuluisan Pandoran lippaan. Työehtosopimuksia on kuitenkin kilpailutettu Suomessa aiemminkin ja tultaneen kilpailuttamaan myös jatkossa, kun kohu valtio-omisteisen Postin ympärillä aikanaan laantuu.

Pääministeri Antti Rinne (sd) jyrähti eduskunnan kyselytunnilla torstaina, että hallitus huolehtii työehtoshoppailun loppumisesta. Miten hallitus aikoo tempun tehdä, jäi auki.

Rinne täsmensi Lännen Median jutussa perjantaina, että keinojen etsiminen menee ensi vaiheessa työryhmien tehtäväksi. Työryhmät etsivät parhaillaan hallituksen toimeksiannosta lääkkeitä työllisyyden nostamiseksi.

Menetelmä on tuttu monista politiikan hankkeista. Jos johonkin epäkohtaan halutaan puuttua, mutta keinoja ei oikein ole, ongelman ratkaiseminen annetaan työryhmän hommaksi.

Rinne väläytti myös lakimuutosten mahdollisuutta. Lainsäädännölliset keinot ovat kuitenkin vähäiset, sillä sovellettava työehtosopimus riippuu pitkälti siitä, miten työnantaja on järjestäytynyt ja mihin sopimukseen se haluaa sitoutua. Myös työnantajia koskevaan järjestäytymisvapauteen kajoaminen puuttuu keinovalikoimasta, koska siinä törmättäisiin perustuslaillisiin kysymyksiin.

Osaton ei shoppailussa ole ammattiyhdistysliikekään, joka on liittojensa kautta solminut päällekkäisiä sopimuksia eri aloilla. Juridiikan sijaan ratkaisu työehtojen kilpailuttamisen estämiseen joko löytyy tai on löytymättä työnantajien ja työntekijöiden neuvottelupöydistä.

Onnistuu hallitus työehtojen kilpailuttamisen torjunnassa tai ei, pääministeri Rinne voi ainakin sanoa tehneensä jotain tilanteessa, jossa toinen osapuoli on huutanut hallitusta apuun ja toinen nimenomaan varoittanut sotkeutumasta työmarkkinoihin, joilla operointi on perinteisesti ollut työmarkkinajärjestöjen asia.

Jos demaripääministeri ei yrittäisi edistää nimenomaan työväen asiaa edes kantaa ottamalla, niin kenen sitten? Sdp:tä äänestäneet alkaisivat kysellä, miten on kuluttajansuojan laita.

Se, että työehtoshoppailun kitkeminen on jäämässä työryhmien ja osapuolten varaan, voi olla työntekijäpuolen näkökulmasta enemmänkin uhka kuin mahdollisuus. Laajakantaiset työryhmät tapaavat päätyä laimeisiin kompromisseihin, jos intressiristiriidat ovat suuret eikä pakottava lainsäädäntö kahlitse luovuutta.

Työryhmiin ovat monet hyvät aikeet alkuinnostuksen jälkeen hautautuneet.

