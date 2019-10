Osmo Rauhala: Metsästäjät ja markkinatalous

Jaa jaa

Esi-isämme olisivat varmaan hämmästyneet ja nauraneet, jos heille olisi selitetty, että ikivanha tapa, jossa riistan kaataja saa parhaan palan, merkitsee "tuloeroja". Sehän on arvonannon merkki, eikä tee kaatajasta ja hänen perheestään sen "vauraampia" kuin muista. Merkille pantavaa on, että pyynti-keräilykulttuureissa ruoka nimenomaan jaettiin kaikille, niillekin, jotka eivät olleet osallistuneet sen hankkimiseen. Tyypillisesti myös pienet ravintoerät kuten pienriista on jaettu, eikä niitäkään ole hankittu "omalle perheelle".



Metsästäjät ovat ehkä siksikin mielellään jakaneet saaliinsa, että pyyntionnen hävitessä ravitsemus on ollut kerääjien saaliiden varassa. Yleisestikin ottaen kasvisravinto (plus hyönteiset, sammakot yms.) on vastannut suurta osaa ravitsemuksesta. Muistetaanpa myös, että kalan merkitys on ollut suuri, usein lihaa suurempi, kaikkialla missä kalavesiä on ollut. Ei ryhmän toimeentulo ole pelkästään metsästäjistä riippunut. Tilanteen voi siis nähdä niinkin, että metsästäjillä on ollut voimakas paine jakaa, sen sijaan että katsotaan, että muilla on ollut voimakas paine antaa metsästäjälle eniten.



Markkinatalous taas osaa korjata vain koneistonsa ja toimintansa virheitä, eli sellaisia jotka estävät tai hidastavat rahan tekoa. Muut "korjaukset" tulevat ihan muualta, humanismista, kansanvallasta yms. Kirjoittajan kuvaamat ylevät filantroopit eivät tee aloitteitaan ja tekojaan markkinatalouden vaatimuksesta, vaan suorastaan sen periaatteita vastaan. Heidän uhrinsa suuruuttakin voi miettiä. On paljon pienituloisia, jotka antavat vähästään hyväntekeväisyyteen. Heidän uhrauksensa todella on uhraus. Mistä tarpeellisesta tai edes mukavasta Gates, Bezos ja Buffet ovat luopuneet hyväntekeväisyyden nimissä? Kaikki kunnia toki heidänkin armeliaisuudelleen.

