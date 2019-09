Esko Valtaoja: Turku 1969

veto- ja työntövoimaa

Valtaoja on oikeassa. Paljon turkua odotuttaa. Itse olen asunut 30 vuotta kaupungissa ja huomannut kyllä sen kehittymisenkin. Tuomiokirkon ympäristö, Vähätori, Aurajoen ymmärtäminen matkailuvaltiksi, sataman alue molemmin puolin, kirjasto, Kupittaan alue ja on se kävelykatukin eteenpäin. Turku on kasvanut sen verran, että kiinnostavia ”keskustoja” alkaa syntyä muuallekin.



Itse uskon pieniin muutoksiin enemmän kuin wau-arkkitehtuuriin. Liikkuminen, kevyt liikenne, helppous.



Talojen rakentamisen esteettinen laatu on monin paikoin kyseenalaista. Onneksi tässäkin on paikoin kehitytty.



Kirjoittaja löytää ongelman kaupunkisuunnittelusta. Siitä ei välttämättä ole kysymys, vaan sormi osoittaa poliitikkoihin ja niiden takana oleviin taustavoimiin. Äänestäjät pystyvät jotain tekemään valinnoillaan. Kaupunkisuuunnittelulla saattaa olla ajatuksiakin, mutta iso vastustus tulee aina ehdotusten myötä.



Ja vielä, yliopisto ei ole yhtä kuin Turku ja hyvä niin, sillä muuten se ei olisikaan yliopisto. Kunhan vielä paikkakuntalaiset ymmärtäisivät sen. Niin kauan kuin ei ymmärretä, on työntövoimaa kaupungista ulos runsaasti.



