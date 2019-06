Kolumni: Merimetsoja, lohta, poroja ja Vaasalle sairaalaa, mutta ei Turulle di-koulutusta

Miksi näin pääsi käymään?

Turkua ei mainita hallitusohjelmassa, eikä ilmeisestikään tulla mainitsemaan muissakaan tämän hallituskauden rahanjakoprojekteissa. Vasemmistoliiton Li Andersonin lihakset eivät riitä punnertamaan Turkua tarpeitten ja tukien kartalle neljään seuraavaan vuoteen. Turulla ei ole vahvaa edustajistoa Rinteen hallituksessa. No, miksi ei ole? Yksi syy on se, ettei PS ollut edustuskelpoinen. Puolue ei päässyt edes keskustelemaan mahdollisuuksista edustaa kansaa hallituksesta käsin. Puolueessa olisi ollu potentiaalisia ministeriehdokkaita Turustakin.

Toinen syy Turun heikkoon edustukseen on kokoomuksen ylimielinen asenne yhteistyöhön SDP:n kanssa. Jos kokoomus olisi lähtenyt tekemään "kanonssanmatkaa" kepun tavoin olisi toki ollut selvää, että taisteltavaa olisi riitänyt kahden työväenpulueen ja vihreitten puristuksessa. Keskusta uskalsi lähteä mukaan hallituseen pakon edessä. Heillä on monta rautaa tämän hallituksen ahjossa. Maaseudun tulevaisuus on paljolti kiinni niissä ratkaisuissa, joita tämä hallitus tulee tekemään. Kepu puolustaa kannattajiaan silläkin uhalla, että menettävät loputkin tukijoistaan.

Miksi ihmeessä kokoomus teki tämän ratkaisun? Eikö Orpo muistanu sananlaskua "ylpeys käy lankeemuksen edellä"? Tämä ylpeys saattaa tulla turkulaisille kalliiksi. Onhan kaupungin talous aivan hunningolla. Turulla on harkinassa monta projektia, joihin odotetaan valtion avustuksia, jotka saattavat lihottaa tamperelaisten mahdollisuuksia.

Politiikassa on kysymys vallasta, mutta ensi sijassa vastuusta omia äänestäjiä kohaan.

