Ihmisiä kohdeltava hyvin.

Kaikkia ihmisiä tulee kohdella hyvin.



Ihmisten hyvin kohtelu parantaa ihmisten hyvinvointia yleisestikkin.

Ihmisten hyvin kohtelulla luodaan kestävää taloudellista kasvua.

Eli kun ihmisiä kohdellaan hyvin luodaan samalla epäsuorasti taloudellista hyvinvointia ihmisille.



Mitä sitten on ihmisten tai ihmisen hyvä kohtelu missäkin tilanteessa? Ehkä yleensä riittää jos ihminen pyrkii kohtelemaan muita ihmisiä hyvin.



Ylemmällä tasolla vaikka eri tieteenaloilla tai virkamiehet ministeriöissä voisivat pohtia millaista on ihmisten hyvä kohtelu ja pyrkiä toimissaan luomaan maailmaa siihen suuntaan että ihmisten hyvin kohtelu lisääntyy heidän hallinnoimillaan aloilla.



Ihmisten hyvinkohtelu ei tarkoita pelkästään ihmisten "päähän taputtelua" joskus on hyvä myös vaatia ja muistuttaa velvollisuuksista saatujen vapauksien ja oikeuksien vastapainona ihmisen parhaaksi.



Jos esimerkiksi joku islamin uskoinen on kohdellut kristittyjä huonosti ei se oikeuta kristittyjä kohtelemaan muita islamin uskoisia huonosti.



Jokainen varmasti ymmärtää ettei ihmisten huonosta kohtelusta koidu hyvää.

