SUOMI 1968: Oi niitä aikoja ja Iltatuulen viestiä!

Vuosi 1968 päättyi maailmalta ja vähän kauempaakin kantautuneiden hyvien uutisten merkeissä. Kuun kiertäneille amerikkalaisastronauteille satoi onnitteluja Neuvostoliittoa ja Suomea myöten. Suomalaisten onnittelut välitti presidentti Urho Kekkonen.

Lähes yhtä tärkeä välipäivien uutinen oli italialaisen elokuvatähden Sophia Lorenin poikavauvan putkahtaminen keisarinleikkauksella maailmaan. Synnytys tapahtui geneveläisessä sairaalassa ja painoa vaavelilla oli 3,5 kiloa.

Loren oli synnytyksen aikaan 34-vuotias ja lapsi ensimmäinen. Elokuvatähti oli naimisissa iloisen perhetapahtuman aikaan elokuvatuottaja Carlo Pontin kanssa. Perheen lisäksi tapahtumasta iloitsivat kaikki Sophia Lorenin ihailijat, mutta ei kirkko. Kirkon mukaan Sophia eli synnissä, sillä Ponti ei ollut Italian lakien mukaan eronnut entisestä vaimostaan.

Vuoden 1968 musiikkilista soitettiin radiossa juuri ennen vuoden vaihtumista. Asialla Yleisradion rinnakkaisohjelman Lista -lähetyksessä oli tuttuun tapaan Matti Paalosmaa. Listalla oli 12 vuoden aikana ensimmäisenä ja neljä toisena ollutta kappaletta.

Vuoden 1968 suosituimmaksi lauluksi nousi Päivi Paunun esittämä Oi niitä aikoja. Sävellys on venäläinen kansanlaulu, joka tuli maailmankuuluksi englanninkielisellä nimellä Those Were The Days.

Listakakkoseksi tuli Tapani Kansa laululla Käymme yhdessä ain. Pronssia nappasi Aikamiesten esittämä Iltatuulen viesti. Turun Sanomien kommentti tässä kohdassa kuului näin: ”Iltatuulen viestin kolmas tila on yllätyksellinen, sillä olisi luullut jo Suomen kansan kyllästyneen tähän viikosta toiseen soivaan kappaleeseen. Monelle suomalaiselle sävellys on tunnepitoinen, Masa Jäppilän, Dallapé-orkesterin perustajan ja maratonjuoksijan sanat muistuttavat mieleen ajat, jolloin ”tekin olitte mukana”.

Seuraavilla sijoilla listalla olivat Eero Raittinen (Vanha holvikirkko), Tapani Kansa (Delilah), Fredi (Milloinkaan en löydä samanlaista), Jarkko ja Laura (Kaiken sulle kerroin), Katri-Helena (Paikka auringossa) ja Kai Hyttinen (Käymään vain).

Vuodenvaihteessa Suomen janoinen kansa lipoi huuliaan. Keskiolut vapautui. Noin 3000 rekka-autoa ja suuri joukko jakeluautoja sekä ”kaikki vanhat lentokoneet” olivat lähtövalmiina, kun olut vapautui uudenvuoden yönä. Maamme panimolta lähti liikkeelle klo 00.01 arviolta 50 miljoonaa pulloa keskiolutta markkinoille.

Samaan aikaan Alkon pääjohtaja vaihtui. Eläkkeelle jäänyt pääjohtaja Karl-August Fagerholm totesi, että oluen vapautuminen oli maailman luonnollisin asia.

Turun Sanomien uutisessa todettiin, että ”Voihan keskioluesta joku poikanen monta pulloa litkittyään tulla juovuksiin, mutta olut on Fagerholmin mukaan ruoka- eikä juovuttamisjuoma”. Fagerholm totesi käyttävänsä keskiolutta nimenomaan ruokajuomana eikä koskaan juonut maitoa, tosin terveydellisistä syistä. Fagerholm oli lisäksi sitä mieltä, että Alkon asettama 18 vuoden ikäraja oli turha. Hän kuitenkin pohti, että ”Alkon myyjät ovat tottuneita arvioimaan asiakkaan iän, mutta mitenkä ne tavallisissa sekatavarakaupoissa siinä pärjäävät. Maalla on muutenkin ollut tapana antaa koululaisille lappu käteen ja lähettää heidät koulumatkoillaan kauppaan, mutta nyt ei olutta saakaan.”

Pakkasten uskottiin hillitsevän hongkongilaisen tuloa Suomeen. Uuteenvuoteen mennessä oli todettu maassamme virusta jo neljässä ihmisessä. Potilaista kolme oli saanut tartunnan Amerikasta ja yksi Aasiasta, juuri Hongkongista.

Taudin uskottiin leviävän maahamme toden teolla vasta helmikuussa. Sen oireina olivat korkea kuume, päänsärky, jäsensärky ja kuiva yskä. Tavallinen kansa selviäisi taudista viikossa, eivätkä jälkitauditkaan olisi niin kovia kuin aasialaisen aiheuttamat vuonna 1957.

Tässä vielä makupaloja Turun Sanomista 50 vuoden takaa:

”Sattuneesta syystä ilmoitamme, että 1.1.1969 ravintoloihin ja 2.1.1969 tuleva suomalainen keskiolut on pakattu suomalaisiin lasipulloihin – tottakai. Lasipakkaus Oy.” (Ilm. TS 31.12.1968).

”Jalankulkija ei saa ylittää ajorataa punaista liikennevaloa vastaan. Astuu voimaan 1.1.1969. Talja.” (Ilm. TS 31.12.1968).

Jukka Saarinen

Kirjoittaja on toimittaja ja 1960-luvun nuori.