Essee: pahan silmä kääntyi kohti Oulua – seksuaalirikokset kiristävät pohjoisen kaupungin ilmapiiriä

Suomalaista logiikkaa

Olisi ihme, jos oululaiset eivät olisi vihaisia.



Poliisi on ottanut kiinni kymmenen aikuista miestä alakouluikäisen tytön hyväksikäytöstä.

Kuukausia jatkuneesta toiminnasta tienneitä on ollut kymmeniäniin. Asiasta kuulleiden määrää voi vain kuvitella eli monet maahanmuuttoyhteisöissä tiesivät, mutta kukaan heistä ei uskaltanut tai halunnut nousta puolustamaan pientä suomalaista tyttöä.



Herää kysymys: Miksi me suojelemme heitä?

