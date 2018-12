Susan Kuivalainen: Hyvän tekemisen monet muodot

Joulu on hyvän tekemisen aikaa. Joulujuhlan tunnelma halutaan toteuttaa myös niille, joilla ei ole siihen samoja mahdollisuuksia kuin itsellä. Erilaisia joulukeräyksiä on valtava määrä, ja niiden toiminta on vuosi vuodelta kasvanut.

Keräyksiin osallistuminen kertoo ihmisten halusta auttaa ja auttamisen tuomasta hyvästä mielestä. Toisten auttamisella on tutkimusten mukaan monia myönteisiä vaikutuksia antajalle. Samalla lisääntynyt hyväntekeväisyys kertoo ihmisten vauraudesta, kasvaneista mahdollisuuksista lahjoittaa, mutta myös lisääntyneestä avuntarpeesta.

Ensimmäinen kokemukseni tutkimustyöstä on reilun kahdenkymmenen vuoden takaa, jolloin sain osallistua haastattelijana Kari Hipin leipäjonoista tekemään tutkimukseen. Kokemus oli pysähdyttävä. Kylmänä ja pimeänä aamuna pitkä jono laman murjomia turkulaisia odotti ruoka-apua pelastusarmeijan toimistolla.

1990-luvun alun laman kääntyminen ennätykselliseen kasvukauteen ei poistanut leipäjonoja. Leipäjonot jäivät katukuvaan ja suomalaisen sosiaalipolitiikan avohaavoiksikin kutsutut jonot jatkoivat kiemurtelemistaan kortteleiden väleissä. Häpeä leimasi niin avun jonottajia kuin myös päättäjiäkin, kun kansainväliset mediat tekivät reportaaseja Suomen leipäjonoista.

Eri järjestöt ja toimijat ovatkin tehneet arvokasta työtä heikossa asemassa olevien auttamiseksi. Joulukeräykset mahdollistavat joululahjan lapselle ja ruoka-apu ruoan. Hyväntekeväisyys on myös ihmiseltä ihmiselle toimintaa. Helsinki Mission eläkkeelle jäänyt toiminnanjohtaja Olli Valtonen on kiteyttänyt toiminnan tarpeen viisaasti: Instituutiot eivät pysty rakastamaan, vain ihmiset voivat antaa rakkautta.

Tärkeydestään huolimatta avustukset auttavat tyypillisesti hetken jossakin yksittäisessä tilanteessa. Avustukset eivät poista köyhyyttä, eivätkä ratkaise avun tarpeen taustalla olevia syitä. Avun tarve jatkuu useilla joulun jälkeenkin.

Hyväntekeväisyys on haurasta ja haavoittuvaista. Hyväntekeväisyys ei perustu ihmisille kuuluviin oikeuksiin, vaan riippuu antajan hyvästä tahdosta. Avun tarvitsija on aina toisen, usein ventovieraan, ihmisen armeliaisuuden varassa. Kun hyvä tahto kuihtuu, katoaa myös apu. Valitusoikeutta avun saajalla ei ole. Ikävimmissä tapauksissa huijataan sekä hyväntekijöitä että avun tarvitsijoita.

Apu on myös hyvin valikoivaa. Mahdollisuudet saada apua riippuvat siitä, kenelle ja missä sitä on saatavilla. Kaikilla alueilla lahjoituksia ei ole tarjolla, eivätkä kaikkien avun tarvitsijoiden tilanteet kiinnosta avun antajia samalla tavalla. Avun saajiksi valikoituvat ne, joiden tarve nähdään kulloinkin avun arvoisena.

Näistä syistä ihmisten perusturvaa ei voi rakentaa ainoastaan hyväntekeväisyydelle, eikä sen harteille voi siirtää poliittisten päättäjien ja valtion vastuuta ihmisten perusturvasta. Samalla hyväntekeväisyys on kiistatta tärkeä lisä yhteiskunnan hyvinvoinnin keinovalikoimaan.

Auttamisen kulttuuri ja muodot vaihtelevat. Joulun jälkeen poliittisten päättäjien agendalle sopisi pohdinta yksityisen ja kollektiivisen auttamisen sopivasta suhteesta.

Kirjoittaja on Turun yliopiston dosentti ja osastopäällikkö Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla.