Markku Jokisipilä: Ilmastonmuutos ja politiikka

Lähes kaikki eduskuntapuolueemme ovat jo ehtineet ilmoittaa, että huhtikuussa 2019 käytävät seuraavat eduskuntavaalit ovat ilmastovaalit. Varsinkin lokakuussa julkaistun hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n raportin jälkeen on voimistunut näkemys siitä, että ilmastonmuutoksen torjumisen tulee nousta vaalien tärkeimmäksi teemaksi.

On tuskin epäilystä siitä, etteikö ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen ole suurin ja kiireellisimmin toimenpiteitä vaativa ihmiskuntaa kohtaava haaste. Poliittisena kysymyksenä tarvittavien toimien aikaansaaminen on kuitenkin kaikkea muuta kuin helppoa. Paradoksaalisesti se, mikä planeetan globaalista perspektiivistä on itsestään selvää ja välttämätöntä, saattaa puolueiden, yksittäisten poliitikkojen ja äänestäjän näkökulmasta näyttää toissijaiselta ja jopa uhkaavalta.

Ilmastonmuutoksen torjumisen vaikeus piilee suuren mittaluokan luonnonilmiöiden ja poliittisen päätöksenteon sijoittumisessa eri tasoille. Ilmastonmuutos on koko maapallon mittakaavassa tapahtuva ilmiö, johon on mahdollista vaikuttaa ainoastaan globaalin yhteistyön kautta. Politiikassa päätöksenteon taso suurimmassa osassa kysymyksiä on edelleen kansallinen, yksittäisen valtion rajojen määrittämä.

Ilmastonmuutos on erinomainen esimerkki niin sanotun uuden politiikan kysymyksistä. Se ei piittaa valtioiden eikä edes maanosien rajoista, eivätkä sen torjumiseen riitä mahtavimpienkaan yksittäisten valtioiden voimat.

Jotta sille voitaisiin tehdä jotain, olisi talouskasvuun, materiaaliseen hyvinvointiin ja valtiontalouden hoitoon kytkeytyvä perinteinen poliittinen ajattelu korvattava aivan uudella, maapallon ekologisen toimintakyvyn varjelemisen ylimmäksi tavoitteeksi nostavalla näkökulmalla.

Ympäristöasioilla ei ole ollut samanlaista poliittista kannatuspotentiaalia luovaa voimaa kuin talouskysymyksillä. Ainakin toistaiseksi yhden prosenttiyksikön nousu veroasteessa on ollut keskivertoäänestäjälle huomattavasti yhden asteen keskilämpötilan nousua huomionarvoisempi asia. Yksikään hallitus ei ole nostanut ilmastonmuutoksen torjuntaa tärkeimmäksi tavoitteekseen.

Epäonnistuminen talouskasvun luomisessa ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä on helposti äänestäjien havaittavissa ja tarkoittaa hallitukselle todennäköistä vaalitappiota. Jos hallitus epäonnistuu ilmastonmuutoksen torjunnassa, se ei yhden vaalikauden aikana ehdi näkyä äänestäjän elämässä juuri millään tavalla.

Vastaavasti pontevimmatkaan ilmastotoimet eivät lyhyellä aikavälillä tuota näkyviä seurauksia. Parhaimmillaankin ne ovat vain yhden valtion toimia ja sellaisina lähtökohtaisen riittämättömiä globaalin muutoksen aikaansaamiseen.

Vaikka suomalaisen hiilijalanjälki on globaalissa vertailussa suuri, ovat kokonaispäästömme vain 0,166 prosenttia koko maailman päästöistä. Meidän suora ilmastovipumme voima on toisin sanoen olematon, teimme sitten mitä tahansa.

Ilmastolinjauksiaan miettivien puolueiden täytyy pohtia sitäkin, kuinka paljon haittaveroja, elämän hankaloitumista ja mukavuuksista luopumista äänestäjät ovat ilmastonmuutoksen torjumiseksi valmiit sietämään, jos saamapuolelle ei jää muuta kuin hyvä mieli. Nähtäväksi jää, onko ilmastonmuutoksella potentiaalia muuttaa pysyvästi myös äänestyskäyttäytymistä.

Kirjoittaja on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja.