Rain Kooli: Eikö Viro enää kiinnosta suomalaisia?

Tulkaa takaisin, suomalaiset, ei haittaa, jos on juovuksissa!, Tallinnan vanhassakaupungissa villavaatteita myyvä nainen huudahti marraskuun lopussa Helsingin Sanomien jutun välityksellä. Juttu kertoi siitä, että suomalaismatkailijoiden määrä Virossa on vähenemään päin.

Tekisi mieli sanoa, että mitä minä sanoin. Kirjoitin tällä palstalla reilu vuosi sitten siitä, miten Viron matkailualalla suomalaisia pidetään turhan usein itsestäänselvyytenä. Suomenkielistä palvelua, suomenkielisiä opasteita ja suomalaisuutta huomioivaa tuotekehittelyä on suomalaisturistien määrään ja varsinkin kansantaloudelliseen merkitykseen nähden aivan liian vähän.

Kaiken kukkuraksi Viron matkailun edistämiskeskus ajoi viime vuonna alas toimintansa Suomessa ja päätti olla osallistumatta muun muassa Helsingin matkamessuihin. Kyseessä näyttää olevan tietoinen strategia. Keskuksen toimitusjohtaja on viime aikoina puhunut naapurimaista saapuvien turistien suuresta määrästä riskinä, joka pitäisi hajauttaa. Tähän pyritään muun muassa satsaamalla aasialaismatkailijoihin.

Totuuden nimissä täytyy kuitenkin sanoa, että mistään dramaattisesta suomalaisten Viroa kohtaan osoittaman kiinnostuksen lopahtamisesta ei voi edelleenkään puhua.

Ensinnäkin tilastoissa on jonkin verran menetelmäharhaa. Suomalaisten yöpymisistä tilastoidaan vain virallisten majoituspalveluiden käyttö. Merkittävällä osalla suomalaisista on Virossa kuitenkin oma asunto, lisäksi moni yöpyy tuttujen luona tai käyttää Airbnb:tä.

Lisäksi kyseessä on vain kolmannen vuosineljänneksen tieto, josta on paha mennä tekemään pitkälle ulottuvia johtopäätöksiä. Kyseessä on aika poukkoileva tilasto, joka on heilunut sinne tänne aiemminkin. Kunnon pudotus suomalaisturistien määrässä koettiin esimerkiksi myös vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä – jota puolestaan seurasi kaikkien aikojen ennätys seuraavana vuonna.

Vuositasolla tarkasteltuna suomalaisten Virossa viettämien päivien määrä kasvoi vuosina 2010–2016 kolmanneksen, minkä jälkeen viime vuonna koettiin muutaman prosentin notkahdus. Siihen löytyy puolestaan suomalaisittain ilahduttava syy, talouskasvu.

Suomalaiset ovat perinteisesti matkustaneet taloudellisesti epävarmempina aikoina lähelle ja hyvinä aikoina kauemmas. Suomen talous ei lähtenyt vuoden 2009 kansainvälisen finanssikriisin jälkeen oikein nousuun ennen kuin pari vuotta sitten, mikä ainakin osittain selittänee myös Viro-buumia ja sen pysähtymistä.

Suomi ja Viro ovat myös jatkossa läheisiä naapureita, joiden välinen lauttayhteys on helppo ja nopea. Suomalaisten Viro-innostus on laajentunut tuntuvasti alkoholin ja muiden halpojen huvien tuolle puolen. Moni asettuu etelänaapuriin pidemmäksi aikaa, moni pysyvästi, moni tekee etätöitä, moni käy harrastamassa. Kaikki tämä ei näy virallisissa tilastoissa – kuten ei sekään, että yhä useampi suomalainen puhuu nykyään viroa ainakin jotenkuten tai oppii sen melko nopeasti Viroon muutettuaan.

Dramaattisten otsikoiden takana pyörii elämä koko runsaudessaan. En siis maalaisi ainakaan vielä piruja seinille. Sitä paitsi suomalaisiin liittyvä herätyskello on viimeisten tilastojen myötä soinut Viron matkailualalla. Uskon, että se otetaan tosissaan.

rain@kooli.eu

Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja.