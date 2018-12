Elina Pirjatanniemi: Kirjasto – lahja koko kansalle

Suomi viettää jälleen syntymäpäiväänsä juhlavissa tunnelmissa. Näin pitää ollakin. Suomi ei toki ole täydellinen, mutta moni asia on meillä todella hyvin.

Mietin alkuviikosta mistä olen kotimaalleni erityisen kiitollinen. Koulutus tuli tietysti heti mieleen ja ilmaisuvapaus. Ilman näitä kahta en paljon kirjoittelisi. Monta muutakin kiitoksen aihetta nousi esiin, mutta valitsen tällä kertaa kirjaston.

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden merkkihanke, Helsingin keskustakirjasto Oodi, avattiin yleisölle eilen. On vaikea kuvitella parempaa syntymäpäivälahjaa. Kirjasto on sivistyksen, yhdenvertaisuuden ja demokratian kehto. Se on lahja, jonka kertautuvia hyviä vaikutuksia ei voi mitata rahassa.

Pääkaupungin uusi kirjasto on sellaisenaan upea juttu, mutta se voidaan nähdä myös ylistyslauluna, oodina, koko Suomen kirjastolaitokselle. Maamme on nimittäin täynnä mahtavia kirjastoja.

Turun oma kaupunginkirjasto saa aina hyvälle tuulelle. Rakastan lukevien kaupunkilaisten keskittyneitä siluetteja, joita saamme ihailla lasiseinän lävitse. Lastenosaston ihanat hassuttelut ovat luku sikseen. Kenellekään ulkopaikkakuntalaiselle vieraalleni ei koskaan jää epäselväksi, että meidän kirjastoon kannattaa tutustua.

Suhteeni kirjoihin ja kirjastoihin on kieltämättä intohimoinen. Toisinaan on vain pakko kävellä hitaasti hyllyjen välissä ja antaa käden helliä selkämyksiä. Lapsena suosikkejani olivat tamperelaisen lähiön kirjastoautopäivät: keskiviikko ja lauantai. Raahasin selkä vääränä kotiin opuksia ja kirjoitin jokaisen lukemani teoksen muistiin sinikantiseen ruutuvihkoon.

Lapsuuteni kirjasto oli ennen kaikkea kirjojen koti. Tosiasiassa kirjasto on myös kaikkea muuta. Se on kaikille yhteistä julkista tilaa, jossa voi tehdä ilmaiseksi mitä erilaisempia asioita.

Myönnän, että kirjafriikkinä vierastin aluksi ajatusta monimuotoisesta kirjastosta, josta voi lainata ukulelen, askelmittarin tai polkupyörän. Mutta toisaalta, miksipä ei? Kirjastot ovat olleet tässäkin askeleen edellä, näyttämässä meille mallia modernista yhteiskunnasta, jossa joka esinettä ei tarvitse omistaa itse.

Yhteisöllisyys ja ei-kaupallisuus ovat kirjastojen keskeisiä arvoja. Verovaroin ylläpidetyt kirjastot auttavat myös paikkaamaan tuloerojen negatiivisia vaikutuksia. Kaikilla ei ole varaa tilata sanomalehtiä tai ostaa kirjoja, ompelukoneita tai 3D-tulostimia. Kirjastossa niitä saa käyttää jokainen. Samalla kaikki tämä vähentää turhaa kulutusta. Kirjastot ovat näin ollen myös tärkeä ympäristöteko.

Kirjastojen perustehtäviin kuuluu olennaisesti tiedon saatavuuden ja käytön edistäminen. Kirjastot ovat siten valheellisten tietojen vastavoima sekä väylä aktiiviseen kansalaisuuteen. Kirjastoihin panostaminen on näin ollen mitä tehokkainta demokratian vahvistamista ja kannustamista osallisuuteen.

Lahja kertoo aina paljon antajastaan. Olen iloinen siitä, että Suomi antoi itselleen syntymäpäivälahjaksi nimenomaan kirjaston. Itsenäinen valtio ansaitsee itsenäisesti ajattelevat kansalaiset. Hyvää itsenäisyyspäivää, Suomi!

Kirjoittaja on Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja ja Turun yliopiston dosentti.