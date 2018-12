Matti Linnanahde: Presidentti on edelleen iso vaikuttaja

Työelämäni parhaimpia kokemuksia on ollut, kun sain olla presidentinvaaleissa vuonna 1988 Mauno Koiviston kampanjan viestintävastaavana. En silloin ihan aluksi tajunnut, että henkilö, jonka kanssa kiersin ympäri maata kuukauden päivät, oli yhden ihmisen hahmossa tasavallan presidentti eli valtioelin kaikkine Urho Kekkosen kausien valtaoikeuksineen.

Ja ne olivat suuret.

Asia tarkentui kuitenkin Tampereella, minne siirryimme heti seuraavana päivänä Turun ensimmäisen kampanjatilaisuuden jälkeen. Lähdin siellä aamiaisen jälkeen päämiehen kehotuksesta aamulenkille Tampereen jäisille kaduille. Kun saavuimme Ratinansillan ja Hämeenpuiston kautta lopulta Laukontorille, niin siellähän oli vastassa turvallisuuspäällikkö Tapani Kivimäki miehineen.

Kapteeni Kivimäki veti minut syrjemmälle ja teroitti: ”Muista Matti jukolauta, että et lähde sen kanssa tällä kiertueella koskaan kahdestaan kaupungille kävelemään.”

Muistin visusti.

Mauno Koivisto käytti varsin säästeliäästi valtaoikeuksiaan. Hänen tahdostaan niitä riisuttiin parlamentaarisempaan suuntaan. Jälkeen päin Manu tosin pohdiskeli, että meniköhän liian pitkälle.

Mutta kyllä isäntä osasi tarvittaessa myös kaapin paikan näyttää. Vuonna 1987 syntyi hänen ”manuaalisessa ohjauksessaan” sinipunahallitus, kun kokoomus oli noussut Ilkka Suomisen johdolla selvästi toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Siihen päättyi kokoomuksen 21 vuoden hallituspaitsio.

Luulen, että nykyisessä kokoomuksessakin aika moni arvostaa sitä liikettä.

Koivisto myös johdatteli meitä varovaisesti mutta määrätietoisesti kohti läntisiä yhteisöjä. Hänen aikanaan purettiin Suomea sotien jälkeen puristaneet kansainväliset sopimukset, mentiin kohti Euroopan unionia ja tehtiin Hornet-kaupat. Puolustusvoimien ylipäällikkö oli tarkasti kartalla.

Kaiken aikaa Koivisto osasi pitää yllä rakentavia suhteita silloiseen itänaapuriin, mikä on aina ollut ja tulee olemaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusasia.

Olin etupenkissä kuuntelemassa, kun Mauno Koivisto asettui presidenttiehdokkaaksi vuonna 1981. Hän teroitti tuolloin, että ei tule sallimaan edeltäjänsä hyvän perinnön tuhoamista. Ja siitä hän piti kiinni.

Eipä ole ollut moittimista hänen seuraajissaankaan. Aivan oikein on sanottu, että Suomella on ollut presidenteissä hyvä herraonni. Tämä sillä tarkennuksella, että oli meillä myös kahden kauden rouvaonni.

Kun katselee maailmanmenoa ja valtionpäämiesten valintoja, niin eivät suomalaiset ole kaistapäisimmässä porukassa. Suomalaisten viisaus tiivistyy aina, kun mennään presidentinvaalien ratkaisevalle kierrokselle.

Nykyisestä tasavallan presidentistä Sauli Niinistöstä on suollettu tänä syksynä kirjoja. Kaikki kunnia skribenteille, mutta tosiasia on, että kunnon teos on laadittavissa vasta hänen presidenttikausiensa jälkeen.

Niinistöllä ei ole Koiviston alkuperäisiä valtaoikeuksia, mutta hän osaa valtiomiehenä ja juristina käyttää käsissä olevat. Sukkulointi Yhdysvaltain, Venäjän ja Kiinan johtajien kanssa on ollut vaikuttavaa. Hänellä on myös tukeva ote keskustelussa Euroopan unionin kehittämiseen.

Onneksi meiltä on järjen ääni mukana siinä valtionpäämiesten joukossa, joka linjaa tätä maailmaa.

Näillä eväillä olemme jatkossakin vakuuttavasti itsenäisiä.

Twitter: @MattiLinnanahde

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja politiikan uutisten suurkuluttaja.