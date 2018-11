Minna Helle: Nostetaan robotti pöydälle

Ihmisillä on tapana pitää kiinni vanhoista tehtävistä ja tavoista: se tuntuu turvalliselta. Muutokset koetaan vieraiksi tai jopa pelottaviksi.

Moni voi ajatella, että oma työpaikka on parhaassa turvassa, kunhan mikään ei muutu. Useimmat ovat toki tiedostaneet, että teknologinen kehitys muuttaa työtä vastakin ja jopa kiihtyvällä tahdilla. Hälyttävää on silti, että liian moni ei usko muutoksen vaikuttavan omaan työhönsä. Muiden työt muuttuvat, eivät minun.

Tällainen ajattelu on tietenkin luonnollista, mutta erittäin vaarallista. Muuttumattomuus ei tuo turvaa – korkeintaan pieneksi hetkeksi. Kyky astua avoimin mielin uuteen on nykytyöelämän turvahaarniska.

Teknologian kehitys muuttaa työelämää nopeasti. Työt eivät ole loppumassa, mutta niiden sisältö muuttuu digitalisaation, robotiikan ja muun teknologisen kehityksen myötä.

Kehitystä ei kannata pelätä, sillä kyky hyödyntää uusinta teknologiaa on vastakin avain Suomen pärjäämiselle. Suomen valttikortti on aina ollut osaaminen, ja niin on jatkossakin. Siitä on pidettävä aivan erityistä huolta.

Muutoksen takia jotkin työt vähenevät, mutta uusia tehtäviä syntyy toisaalla. Monta kertaa nuo uudet työt ovat tuottavampia, ja niistä maksetaan myös parempaa palkkaa. Kaikki hyötyvät. Kehitys muuttaa tietenkin osaamistarpeita. Parhaiten työelämässä pärjää, kun on valmis oppimaan uutta, hankkimaan lisäkoulutusta ja vaihtamaan työtehtäviä sekä työpaikkaa tai -alaa.

Kuulin vastikään kokemuksia robotisaation vaikutuksista Saksassa. Suomessa vierailleen saksalaisen taloustieteilijän Jens Südekumin mukaan työpaikat eivät ole Saksassa vähentyneet, mutta tuottavuus on sen sijaan parantunut. Työpaikat eivät yleensä vähentyneet edes uuteen teknologiaan investoineissa yrityksissä, vaan työntekijät siirtyivät talon sisällä toisiin tehtäviin. Aina tämä ei tietenkään ole mahdollista.

Südekumin johtopäätös oli selkeä: Uusi teknologia ei aiheuta ongelmia siellä, missä sitä hyödynnetään. Sen sijaan ongelmia syntyy, jos teknologiaa ei hyödynnetä. Uuden teknologian hyödyntämisellä ja työllisyydellä on siis positiivinen yhteys.

Uuden teknologian mahdollisuuksiin on välttämätöntä tarttua niin yrityksissä kuin koko yhteiskunnassa. Meidän tulisi tehdä kaikki mahdollinen myös sen eteen, että työntekijät suhtautuisivat mahdollisimman myönteisesti teknologiseen kehitykseen ja sen mukanaan tuomiin työn muutoksiin. Tarvitaan ymmärrystä siitä, että uudistukset ovat välttämättömiä ja avaavat monia suotuisia mahdollisuuksia myös työntekijöille. Kunhan elintärkeästä osaamisesta pidetään huolta!

Jos muutoksia vastustetaan, taustalla on usein pelkoja ja huolia. Mitä menetän? Osaanko? Pärjäänkö? Tätä ei sanota yleensä ääneen. Tunteet näkyvät vastahankana tai jopa erilaisina vaatimuksina vanhan säilyttämiseksi. Vanhaan kiinni tarraaminen ei ole lopulta kenenkään edun mukaista. Taustalla olevat huolet kannattaa kuitenkin aina selvittää.

Pelko ja epävarmuus ovat rohkeiden ratkaisujen pahimpia vihollisia. Siksi niistä kannattaa puhua työpaikoilla avoimesti ja mahdollisimman ajoissa. Parhaat ratkaisut löytyvät, kun muutostilanteisiin liittyvät tarpeet ja motiivit kerrotaan puolin ja toisin avoimesti ja rehellisesti.

Kirjoittaja on Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja.