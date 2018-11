Tiina Lindfors: Lisää lapsia

Minä olen sellainen nainen. Nainen, joka ei ole synnyttänyt lapsia. Tämä ei johdu lesboudestani, monilla kaltaisillani on omia lapsia. Lapsen sijasta olen ollut synnyttämässä uutta teatteria 30 vuotta sitten ja sen jälkeen ponnistamassa ilmoille noin pariasataa kantaesitystä ja yli 3000 näytöstä.

Ovatko nämä asiat verrannollisia? Ehkä eivät. Pariisissa 1985 kilistelimme tuleville lapsille naisystäväni ja minä. Isäkandidaatit oli sovittu ja nimiäkin harkittu. Poikani nimi olisi ollut Kasimir. Sitten maailmani muutti tuleva teatteri ja naispareille ei kaikista iloista huolimatta tapahdu ”vahinkoja”. Rakkaudessakin olivat edessä uudet mullistukset. Nuorten villeyttä ja minä villein kaikista.

Nyt Suomessa on hätäännytty. Lapset eivät riitä, väestö kutistuu, eläkepommi paisuu, kestävyysvaje uhkaa, yhteiskunta kuihtuu. Mikä neuvoksi? Esko Valtaojan mielestä on hyvä ekoteko jättää lapset synnyttämättä (TS 20.11.). Ymmärrän provosoivan otteen hänen lausunnossaan. Jatkan leikkiä. Eikö näinollen olisi parempi jättää vanhukset hoitamatta ja tehdä näin tilaa uusille, yhteiskunnan kannalta tehokkaille ja tuottaville yksilöille. Ättestupa olikin hyväksi havaittu keino jo skandinaavisessa muinaishistoriassa. Raihnaiset kielekkeen reunalta alas. Ehkä vielä parempi ekoteko?

Tätä kirjoittaessani Markku Jokisipilä varoittaa korvaamasta syntyvyysvajetta muualta tulevilla ihmisillä (TS 21.11.) ja otsikko on sama kuin omani. En muuta sitä ja jään odottamaan, monesko lapsiaiheinen kolumni tämä on ilmestyessään 27.11. Aihe on tärkeä ja ansaitsee paljon pohdintaa.

Nyt kun Jussi Halla-Ahoakin on hehkutettu ongelman ratkaisijana – eli teknologiaa ihmisten tilalle – (kaukonäköinen ratkaisu tosiaan jo sadan vuoden sisään), tuumin minäkin vaihtoehtoja. Jospa kaikki keinot olisivat tarpeen? Vanhemmuutta soisi tuettavan niin neuvoloiden roolia vahvistamalla, vanhempainvapaata järkiperäistämällä, positiivista tietoa levittämällä kuin päiväkoteihin satsaamalla vain muutamia keinoja mainitakseni. Naisten täytyy saada päättää itse, mutta kaikki mahdollinen tuki on oltava tiedossa ja saatavilla. Isyyden tukeminen on tuiki tärkeää sekin.

Ruotsia kauemmas ei tarvitse matkustaa, jos haluaa kokea hienosti toimivan yhteiskunnan, jossa nettomuutto pitää yllä väestönkasvua. Vetoaminen Malmön jengitappeluihin ei poista sitä tosiasiaa, että Ruotsi on monikulttuurinen maa sanan onnellisessa merkityksessä.

Työperäinen maahanmuutto on hyvin tärkeää Suomellekin. Myös saapuvista pakolaisista viimeistään seuraava sukupolvi integroituu osaksi suomalaista yhteiskuntaa. On satsattava pikaiseen työllistämiseen puheiden sijasta ja muutettava jopa säännöksiä, jotta potentiaali otetaan välittömästi käyttöön.

Maailmassa on myös käsittämätön määrä lapsia, joista kukaan ei pidä huolta. Adoption pitäisi olla huomattavasti helpompaa ja yhteistyötä luovuttajamaiden kanssa tulisi kehittää kaikilla mahdollisilla keinoilla sääntömeren raivaamiseksi.

Keinohedelmöitystä voisi samoin helpottaa lisäinformaatiolla ja asennemuutoksella. Asennemuutosta tarvittaisiin edelleen myös yksinhuoltajuuden todelliselle hyväksymiselle. Sama koskee homoseksuaaleja vanhempia.

Lisää lapsia siis! Iloa, lisääntyvää kanssakäymistä ja varsinkin kunnioitusta myös vanhuksia kohtaan. Yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta poteroiden ja romun keräämisen sijaan. Rakkaus on paras ekoteko.