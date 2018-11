Kirsi Vainio-Korhonen: Kirjoja miehistä

Isänpäivän aikoihin keskusteltiin kiivaasti isille suunnatuista kirjoista. Tarjottiinko isänpäivän ostoskoriin vain sodasta ja äijistä kertovia opuksia? Facebook ja Twitter täyttyivät isänpäivän mainoskatalogeista ja kirjakauppojen hyllyistä otetuista kuvista, joissa komeilivat sananmukaisesti helvetti, aseet ja kuuluisien miesten elämäkerrat.

Vuotta aiemmin pohdittiin sitä, millaiset ihmiset, elämäkerrat ja tietokirjat saavat parhaiten media- ja palkintonäkyvyyttä sata vuotta täyttävässä Suomessa. Millaisista aiheista kertovat ja kenen kirjoittamat kirjat pääsivät parhaiten tyrkylle kirjakauppoihin? Miksi kustantamot valitsivat juhlavuoden kustannusohjelmiinsa lähes poikkeuksetta miehistä kertovia elämäkertateoksia?

Erään mahdollisuuden sukupuolipohdintoihin tarjoavat Finlandia-ehdokkaiksi valikoituneet tietokirjat. Kenestä kirjat kertovat, jos kuvauksen kohteena on ihminen? Keiden elämäkerrat on nostettu ja nostetaan vuodesta toiseen kirjasyksyn kaapin päälle?

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 1989, siis kohta kolme vuosikymmentä. Tuona aikana ehdolla on ollut 28 kertaa joko elämäkerta, muistelmat tai päiväkirjateos. Kaksikymmentäkolme kertaa kuvauksen kohteena on ollut mies tai miehet ja viisi kertaa nainen tai naiset.

Finlandia-raadit ovat siten nostaneet menneisyydestä esiin selkeästi enemmän miehiä kuin naisia. Kahdesti huomion kohteena on ollut jopa sama mies. Jean Sibelius toi Erik Tawaststjernalle ensimmäisen Tieto-Finlandian, ja sama mies nosti Vesa Sirénin ehdokkaaksi muutamia vuosia myöhemmin. Naissankarina tunnettu Giacomo Casanova on niin ikään noussut Tieto-Finlandian aiheeksi kahdesti.

Kantavin ääni on ollut miessäveltäjillä, Sibelius (kahdesti), Kuula, Rautavaara, Kajanus ja Lindberg, miespoliitikoilla, Paasikivi, Mannerheim, Trotski, Stubb, Erkko ja Karjalainen sekä mieskirjailijoilla, Kivi, Sillanpää, Brecht ja Marko Tapio. Monarkeista on mukaan päässyt Ruotsin kuningas Kustaa II Adolf.

Entä ne harvat naiset? Canth, Bryk ja Soldan-Brofelt edustavat kirjallisuutta, taideteollisuutta ja kuvataidetta. Hella Vuolijoki oli sekä näytelmäkirjailija että poliitikko. Edellä mainitun Kustaa Adolfin tytär Ruotsin kuningatar Kristiina on pienessä naisjoukossa omassa naishallitsijan ylhäisessä yksinäisyydessään.

Professori Anu Lahtinen kirjoitti taannoin Historiallisessa Aikakauskirjassa, miten suomalainen historiantutkimus on jo pitkään pyrkinyt tuomaan esiin monenlaisia menneisyyden ihmisiä ja kokemuksia. Samalla historian tekijöillä on suuri vastuu siitä, keitä menneisyydestä muistetaan.

Olen itsekin todennut, miten se aika on jo takana, jolloin Suomen historian tutkimuksessa nostettiin esiin ainoastaan valtiollisia kohtalonhetkiä ja kansan vaiheita ohjanneita suurmiehiä sekä poliittista ja kulttuurista eliittiä. Historiantutkimuksessa on huomattu jo aikoja sitten, ettei näkyvä asema yhteiskunnassa tai suurmiesteot ole ainoa historian mitta.

Nykyään Suomen historiaa ovat myös naisten ja köyhien elämänvaiheet. Arjen historia, tunteiden historia tai vaikkapa lasten historia voivat olla kansallista tai poliittista. Kirja- ja kustannusalan ammattilaisilta tämä muutos on jäänyt huomaamatta.

Kirjoittaja on Turun yliopiston Suomen historian professori ja tietokirjailija.