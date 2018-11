Osmo Rauhala: Sveitsin elämää ja vähän Saksankin

Syysloma vei tällä kertaa alppimaihin. Kokemus Sveitsin kauniista vuorista oli henkeäsalpaava, jopa niin, että tutuksi tuli myös maan terveydenhoitojärjestelmä. Vuoristokylän terveyskeskuksena toimi yksityinen lääkäriasema, joka hoiti alueen julkiset palvelut. Jonottaa ei tarvinnut, ja tunnissa selvitettiin veriarvot ja paineet, keuhkojen kuvaus, ultraäänet sekä hengitysrasituskoe.

Perushoito oli terveyskeskuslääkärin mukaan kaikille sveitsiläisille sama, mutta erikoishoidossa löytyy vaihtoehtoja eri vakuutusyhtiöiden laitoksissa. Terveysvakuutus maksaa Sveitsissä keskimäärin 300 euroa kuukaudessa.

Kysyin lääkäriltä, mikä on hänen veroprosenttinsa, ja vastaus oli 15 prosenttia. En kehdannut kysyä palkkaa, mutta sveitsiläisten keskiansio on OECD:n tilastojen mukaan 80 694 euroa vuodessa eli 6 724 euroa kuukaudessa. Verojen ja vakuutusmaksun jälkeen sveitsiläiselle jää keskimäärin 60 000 euroa vuodessa elämiseen.

Suomessa ei vakuutusta tarvita, mutta verot maksettuaan keskivertosuomalaiselle jää elämiseen noin 28 000 euroa vuodessa.

Sveitsiläisten elinikä on maailman korkeimpia, ja maassa ollaan tarkkoja ravinnosta ja sen tuotannosta. Joissain maakunnissa yli puolet peltoalasta on jo luomussa tai biodynaamisessa viljelyssä, ja suunnitteilla on kansanäänestys kaikkien torjunta-aineiden käytön kieltämiseksi. Monilla alueilla rajoituksia on jo voimassa, koskien myös keinolannoitteita. Ravinteet kierrätetään karjanlannalla.

Joka puolella laidunsikin lehmiä ja lammaslaumoja siistimässä niityt ja pientareet. Joet ja järvet näyttivät kirkkailta runsaasta karjanlannasta huolimatta.

Suvaitsevaisuus lehmiä kohtaan näkyy myös siinä, miten kylien keskellä navetan seinän takana voi toimia ravintola, ja ihmiset käyvät ostamassa raaka-maitoa suoraan tilojen kylmähuoneista.

Kaikkialla toimii pieniä juustoloita, lihakauppoja ja leipomoita. Ruoka jalostetaan pitkälle ja laatu tarkoittaa ekologista viljelyä, paikallisuutta ja makua.

Myös metsät näyttivät hoidetuilta. Puupinoja seisoi siellä täällä, mutta huolimatta yli 1 500 kilometrin autoilusta emme havainneet yhtään avohakkuuta. Emme myöskään eteläisen Saksan puolella, jossa vankkaa metsää kasvoi runsaasti.

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan Saksassa kasvaa 3,7 miljardia kuutiota puuta, kun Suomessa vastaava luku on 2,3 miljardia. Jotenkin tajuntaani oli vuosikymmenien ajan taottu sitä, miten keskieurooppalaiset ovat hakanneet metsänsä ja Suomi on Ruotsin kanssa viimeinen puureservaatti.

Luvut puhuvat hiukan muustakin: Euroopassa eniten puuta on Saksassa, ja Suomi on vasta viides tässä tilastossa. Saksalaiselta metsähehtaarilta löytyy keskimäärin 321 kuutiometriä puuta ja Suomessa 114 kuutiometriä, joten osataan Keski-Euroopassa säästääkin.

Metsäalaa meillä toki on enemmän, mutta hämmästyimme saksalaisen puun määrää ja miten sitä korjataan kestävästi ilman aukkoja. Korkeat puustot loivat upean maiseman kumpuilevien peltojen seassa.

Kaunis ympäristö tuo myös tuloja. Kävimme Saksassa 15 000 asukkaan Fussenissa, josta löytyy nelisenkymmentä hotellia ja majataloa. Muuta tarjottavaa kuin hyvin säilynyt vanhakaupunki linnoineen ja ympäröivä maaseutu metsineen ei paikalla juurikaan ollut, mutta hoidettuna nämä saavat puolitoista miljoonaa turistia liikkeelle joka vuosi.

Kirjoittaja on taidemaalari ja maanviljelijä.