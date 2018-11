Markku Jokisipilä: Lisää lapsia

23.8.1939 Neuvostoliitto ja Saksa solmivat Moskovassa hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka salaisessa lisäpöytäkirjassa ne jakoivat Puolan, Baltian maat, Suomen ja Romanian itäosat omiin etupiireihinsä.

Suomen osalta maailmanhistorian synkimpiin diileihin kuuluva järjestely käynnisti raskaan viiden ja puolen vuoden savotan, jonka aikana maa taisteli kolme sotaa ja menetti 95 000 miestä kaatuneina ja 12 prosenttia alueistaan.

Kuusi vuotta ja kaksi päivää Molotovin-Ribbentropin -sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, 24.8.1945, syntyi 495 uutta suomalaista. Koskaan aiemmin tai myöhemmin yhtä montaa vauvaa ei ole maassamme samana päivänä ilmoille putkahtanut.

Sattumaa kyseiseen päivään osunut pilttipiikki ei ollut. Kun siitä laskee taaksepäin raskausajan keston verran, pääsee marraskuulle 1944, jolloin suurin osa armeijasta kotiutettiin. Rintamalla suoraan toimintaan tottuneet miehet eivät kotipirttiinsä päästyään aikaa hukanneet.

Vuosina 1945–1950 Suomessa onnistuttiin neljän miljoonan väestöpohjalla tuottamaan 620 000 uutta kansalaista. Väkiluku kasvoi joka vuosi noin 50 000:lla eli silloisen Lahden kaupungin verran.

Näin suuren lapsimäärän majoittaminen, ruokkiminen, kasvattaminen ja kouluttaminen oli sodasta vasta toipuvalle maalle valtava ponnistus. Suurista ikäluokista tulikin suomalaisen sodanjälkeisen yhteiskuntapolitiikan suurin haaste. Samalla ne muodostivat kuitenkin myös sen väestöllisen moottorin, jonka ympärille 1960- ja 1970-luvuilla rakentui suomalainen hyvinvointiyhteiskunta.

Vastaavan absoluuttisen väenlisäyksen aikaansaaminen edellyttäisi nykyisin vähän yli sataatuhatta vauvaa vuodessa. Samanlaisen suhteellisen väestönkasvun aikaansaaminen vaatisi lähes 130 000 tuttisuun vuositahtia.

Vuonna 2017 Suomessa syntyi vain 50 321 lasta ja tänä vuonna enää noin 47 600. Edellisen kerran alle 50 000:n jäätiin vuonna 1868, jolloin maassa oli laajalle levinnyt nälänhätä ja kokonaisväkiluku 1,7 miljoonaa.

Tilanne on hämmästyttävä ja huolestuttava. Syntyvyyden romahtaminen kertoo, että meneillään on jokin suurempi kulttuurinen muutos, jota emme pysty täysin vielä edes hahmottamaan.

Yhä useammat valitsevat vapaaehtoisen lapsettomuuden ja nekin, jotka lapsia hankkivat siirtävät sitä yhä myöhemmäksi, jolloin jo biologia pitää kokonaislapsiluvun alhaisena. Pätkätyöt, elämän yleinen epävarmuus ja lapsien jarruttava vaikutus naisten urakehitykseen eivät kannusta lisääntymään.

Kehityksen jatkuessa tällaisena huoltosuhteemme kehitysnäkymät ovat synkät. Ratkaisuksi on tarjottu maahanmuuttoa, mikä on löysää ja lyhytnäköistä puhetta. Väestöllistä huoltosuhdetta saadaan kyllä nopeastikin muutettua, mutta olennainen mittari on taloudellinen huoltosuhde eli ei-työllisten määrän suhde työssäkäyviin.

Työperäisessä maahanmuutossa Suomi ei pysty kilpailemaan USA:n, Ison-Britannian, Kanadan ja Saksan kaltaisten maiden kanssa.

Annamme nuorisollemme varsin kummallisen viestin, jos väitämme, ettei alhainen syntyvyys ole minkäänlainen ongelma. Sen verran meidän pitäisi Suomea ja suomalaisuutta arvostaa, ettemme esittäisi vuosittain syntymättä jäävien kymmenien tuhansien suomalaisten olevan tuosta vaan korvattavissa tänne muualta tulevilla ihmisillä.

Kirjoittaja on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja.