Tuomas Heikkilä: Miksi tutkittu tieto ei löydä perille?

Tieto on paras lääke tyhmyyteen ja tylsyyteen. Tiede ja tutkimus rakentavat aiemman tietämyksen päälle ja saavuttavat yhä uusia huippuja. Ihmiskunta tietää enemmän kuin koskaan aiemmin. Se on kaunis ja velvoittava ajatus.

Mutta tieto ei lääkitse aikamme ongelmia niin hyvin kuin pitäisi. Tiede on yhä erikoistuneempaa. Tutkimusten ymmärtäminen vaatii hyviä pohjatietoja, viitseliäisyyttä ja aikaa. Siksi tieteen uusimmat läpimurrot näkyvät ja makupalat maistuvat vain pienelle aiheeseen vihkiytyneitten piirille.

Jotta tutkittu tieto pääsee vaikuttamaan, se on helppotajuistettava ja karsittava turhasta ammattislangista. Siitä on jalostettava tietokirjallisuutta, joka on paras väline levittää tieteen tuloksia niiden kohdeyleisölle – yhteiskunnalle. Parhaimmillaan tietokirjallisuus on tavallisen ihmisen kurkistusikkuna tieteen uusimpiin saavutuksiin.

Tietokirjoilla on valtava yhteiskunnallinen potentiaali. Suomessa julkaistuista teoksista peräti 80 prosenttia on tietokirjallisuutta. Alalla on useita yhdistyksiä ja seuroja, ja sitä edistää ja tutkii oma professuuri. Lisäksi Suomessa jaetaan vuosittain joukko tietokirjapalkintoja.

Tietokirjallisuutta on laidasta laitaan. Kirjava kokonaisuus sisältää menneen analyysiä, nykyisyyden pohdintaa ja tulevan arvailua. Joukossa on todellisia helmiä – mutta myös toista ääripäätä edustavia tekeleitä.

Tiedolle on tilausta. Maailma on viime vuosina havahtunut huomaamaan, että jopa sen johtajat pitävät totuutta suhteellisena, argumentteja voi valikoida, faktat voi kiistää valeuutisina ja omia totuuksia voi rakentaa luovasti. Demokratia ja oikeudenmukaisuus tarvitsevat kaiken tuen.

Oikea, punnittu ja perusteltu tieto on arvossaan.

Suomessakin korostetaan nykyisin, kuinka päätöksenteon tulee pohjautua tutkittuun tietoon. Sitran taannoin toteuttaman kyselyn mukaan sekä päättäjät että erilaiset tiedon tuottajat ovat kuitenkin tyytymättömiä tutkimustulosten hyödyntämiseen yhteisistä asioista päätettäessä. Kysymykset ja vastaukset eivät kohtaa.

Kun kansa ja yhteiskunta kaipaavat lisää tietoa, tilanteen kuvittelisi olevan otollinen tietokirjallisuuden korostumiselle ja yhä tärkeämmälle asemalle. Hyvä tietokirjallisuus muokkaa koko yhteiskunnan maaperää niin, että oikeat argumentit ja tieto voivat kukoistaa.

Mutta lunastaako tietokirjallisuuden valtava vuo sille asetetut toiveet? Tuoko se uusimman tutkitun tiedon osuvasti ja tiiviisti sitä kaipaaville? Ikävä kyllä ei aina.

Tietokirjallisuudella on ongelma. Moni opus tarjoaa mukavaa ja hyödyllistä lisätietoa arjen iloksi, mutta syvällisiä, tietoon pohjautuvia johtopäätöksiä on harvassa. Usea oman alansa paras akateeminen huippututkija jättää laajalle yleisölle ymmärrettävästi laaditut teokset kirjoittamatta.

Aika on kortilla, eikä populaareja kirjoituksia arvosteta virantäytöissä tai rahanjaossa.

Akateemisen maailman juhlapuheet kaikuvat tohkeilua ”kolmannesta tehtävästä” ja ”yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta”. Konkretiassa on kuitenkin edelleen toivomisen varaa.

Jatkossa yhteiskunnallinen toiminta vaikuttaa myös yliopistojen rahoitukseen nykyistä enemmän. Toivottavasti yhtälö saattaa huippututkimuksen ja tietokirjallisuuden yhteen aiempaa tiiviimmin.

Kirjoittaja on historiantutkija ja tietokirjailija.