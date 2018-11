Kolumni: Onneksi voi vielä valittaa

Virpi Tiainen

Suomeen on hiipinyt kuin varkain kaiken rahassa ja tehokkuudessa mittaamisen kulttuuri.

Kaavavalitusoikeuden tiukentamisvaateet heijastelevat hyvin tuota kulttuuria. Rakennusalan ja elinkeinoelämän maakarit olivat kysyneet 50 suurimman suomalaiskunnan kaavavastaavilta, mitä mieltä he ovat asemakaavavalituksista ja etenkin valituksen helppoudesta tai vaikeudesta. Kyselijöiden antamien tulosten mukaan 62 prosenttia kaavavastaavista tiukentaisi valitusmahdollisuutta.

Käytännössä tämä tarkoittaisi valitusoikeuden rajaamista asianosaisiin. Nykyisin valitusoikeus on kellä tahansa.

Varmaan jokaisella meistä on tiedossa tapaus, jossa kaavavalituksella on saatu hyvää aikaan. Kotikaupungissani on esimerkiksi pelastettu puutalokortteli, kauppahalli ja ainutlaatuinen tehdasmiljöö.

Jos rahan ja tehokkuuden ihannoitsijat olisivat saaneet yksin päättää, näillä heidän näkökulmastaan tehottomilla asemakaavakohteilla "komeilisi" nyt tusinakerrostalo tai tusinaliiketila.

Nyt noissa valituksella pelastetuissa kohteissa asutaan yhteisöllisesti ja vietetään jokakesäistä valtakunnallisesti suosittua kulttuuritapahtumaa, tungeksitaan gourmetkojujen ja -ravintoloiden äärellä ja työskennellään kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa tilassa.

Jotta tiukennuksia vaativat eivät vaikuttaisi tiukkiksilta, ehdottavat he "kaavasuunnittelun aikaista vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa". Tätä keskustelua voitaisiin heidän mukaansa käydä "valmentavalla otteella".

Tiedoksi tiukkiksille, että kuntalaista on kuultava jo nyt. Valmentaja-vertaus vie ajatuksen urheiluun, ja siellä valmentaja on melkoinen diktaattori, joka saa päättää kaikesta yksin. Sitä valitusoikeuden tiukentajat kai haluavat.

Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kaventamisen kruunaa vielä se, että rakentaminen tehdään allianssilla, jossa tiedottamista ja vaikuttamista voidaan aina rajata liikesalaisuuteen vedoten.

Säilytetään siis laaja valitusoikeus ja vaalitaan sitä.