Markku Wilenius: Miten tulevaisuus tapahtuu?

Edesmenneellä edeltäjälläni, professori Pentti Malaskalla, oli tapana muistella hirtehisesti eräitä toimeksiantojaan. Hän oli ollut mukana aikoinaan eräässä Turun keskustan tulevaisuutta pohtineessa asiantuntijatyöryhmässä. Ryhmä teki pitkään ja hartaasti töitä ja tuli sitten julkisuuteen lukuisine ehdotuksineen ja niiden perusteluineen. Lopputulos oli se, että nakkikioskin paikkaa vaihdettiin kauppatorilla.

Tämä muisto pullahti mieleeni kun Turun kaupunginhallitus päätti jatkaa nykyisenkaltaista yksityisautoliikennettä Tuomiokirkkosillalla. Ymmärrän poliittisten päättäjien tuskan siitä, että kun ensin on tehty päätös Toriparkista, niin sitä ratkaisua halutaan tukea sillä että pidetään mahdollisemman helppona ihmisten mahdollisuutta ajaa keskustaan jouluostoksille, vieläpä ilmaiseksi.

Turun keskustan pitkän aikavälin kehittämisen näkökulmasta päätös on kuitenkin onneton. Virkamiesten ehdotus, jonka mukaan sekä Tuomikirkkosilta että Aurasilta olisi rauhoitettu tulevaisuudessa yksityisautoliikenteeltä, pohjautui hyväksyttyyn Turun keskustan kehittämisen visio- ja strategiatyöhön. Ehdotuksessa lähdettiin siitä, että keskustan kehittäminen kaupallisesti houkuttelevammaksi vaatii ratkaisuja, jotka selkeyttävät liikenneinfrastruktuuria ja mahdollistavat monipuolisemman liikkumisen keskustassa.

Kaikkialla maailmassa kaupunkien keskustoja kehitetään sellaiseen suuntaan, että ne suosivat keskustan liikkumismuotoina kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä. On huomattu, että suuntaus paitsi piristää yhtäältä keskustojen kaupallista vireyttä myös vastaa ihmisten valtaenemmistön toiveita. Kaikki merkittävät pohjoismaiset kaupungit ovat olleet mukana liikkeessä, jonka Kööpenhamina aloitti jo kauan sitten rakentamalla aluksi kävelykatu Strögetin koko keskustaa halkaisemaan. Se on ollut huikea menestys.

Turun kaupallista keskustaa voi kuvata lähinnä kaoottiseksi. Se on yhtä aikaa bussiasema ja rakennustyömaa. Kauppatorin uumeniin rakennetaan parkkihallia, jonka idean kuvittelisi tulevan 1980-luvulta. Viihtyvyys, elävyys, kestävyys, vihreys ja liikkuvuus ovat asioita jotka ovat jääneet poliittisen kauppalistan häntäpäähän. Ihmisiä on vähän eikä kauppa käy.

Satunnaiselle tarkastelijalle, joka yrittää katsoa Turun keskustan kehittämisen kokonaisuutta, huolenaiheena ei ole pelkästään läntisen kaupallisen keskustan kehitys vaan yhtälailla Turun vanhan historiallisen ytimen elävöitys.

Nykyinen tilanne on sellainen, että kaikki historiallisen keskustan alueella liikkuvat turistit, opiskelijat, työtätekevä kansa ja muu väki ahdetaan yksien liikennevalojen kautta sumppumaiseen liikkumiseen koko valtavalla alueella. Ihmiset eivät seisahdu alueen viehättäviin puistoihin liikenteen melun ja saasteen vuoksi. Alueen palvelut eivät kehity.

Näin Turulla on tänä päivänä kaksi toimimatonta keskustaa: läntinen kaupallinen keskusta ja itäinen kulttuurinen keskusta. Samalla kaupunki haluaa kuitenkin kehittyä, ympäristöasioissa olla jopa edelläkävijä.

Varsinais-Suomi toimii Suomen talouden veturina, 30 000 uutta työpaikkaa on syntymässä ja Turulla olisi tuhannen taalan paikka merkittävään kehitysloikkaan.

Tulevaisuus tapahtuu aikomusten ja tekojen summana. Nyt kun aikomukset on määritelty niistä on seurattava tekoja. Muuten seurauksena on kaaosta, yksityisten intressien osavoittoja yhteisen intressin sijaan. Turku ansaitsisi jotain paljon enemmän.

Kirjoittaja on Turun kauppakorkeakoulun professori.