Susan Kuivalainen: Mainettaan paremmat eläkkeet

Suomi on jälleen kerran sijoittunut kärkeen maailman maiden vertailussa. Tällä kertaa verrattiin eläkejärjestelmiä. Melbourne Mercer Global Pension Indexissä arvioidaan eläkkeiden riittävyyttä, eläkejärjestelmän kestävyyttä ja hallinnon luotettavuutta.

Suomen eläkejärjestelmä oli kolmanneksi paras 34 maan vertailuissa. Ykköseksi ylsi Hollanti. Hopeamitalin nappasi Tanska.

Kansa ei kuitenkaan rientänyt iloitsevina laumoina toreille. Ehkä siksi, että tällainen juhlinta ei istu suomalaiseen mielenlaatuun paitsi suurissa urheilutapahtumissa. Toisaalta ehkä siksi, että kahvipöytäkeskusteluissa eläkkeistä puhutaan usein kriittiseen sävyyn.

Kansainväliset vertailut antavat asioihin laajempaa ja usein uudenlaista näkökulmaa. Oman maan asioita pohtiessa ei useinkaan tule ajatelleeksi, mikä meillä on hyvin ja mikä eläketurvassamme erityistä. Maiden välinen vertailu, jossa arvioidaan samankaltaisia maita mahdollisimman yhteismitallisella tavalla, antaa hyvän tavan tarkastella eläketurvan toimivuutta.

Kansainväliset vertailut ovat osoittaneet, että Suomi on monessa asiassa maailman huippu. Tilastokeskus keräsi verkkosivuilleen osana itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa hyvien asioiden vertailuja, joissa Suomi on maailman kärjessä. Lista on huikea, yli 80 mitatussa asiassa sijoitumme parhaimpien maiden joukkoon.

Suomen sijoittuessa kansainvälisissä vertailuissa kärkijoukkoon epäilemme usein mittausvirhettä tai kyseenalaistamme mittaustavan sen sijaan, että iloitsisimme tuloksista. Kun YK:n kansainväliset The World Happiness Report -tutkimukset osoittivat, että Suomi on maailman onnellisin maa, sosiaalinen media täyttyi ristiriitaisista tunteista ja satiirisista kommenteista.

Olisiko kuitenkin mahdollista nauttia tuloksista, vaikka tiedämmekin, että parhaissakin tuloksissa on aina parantamisen varaa. Asenne voisi auttaa selättämään harmaita ja ankeita marraskuun päiviä.

Ulkomaalaiset kollegat ovat toistuvasti ihastelleet, jopa kadehtineet suomalaisen eläkejärjestelmän yksinkertaisuutta ja yhdenmukaisuutta. Meillä on yksi, yhteinen eläkejärjestelmä, jossa kaikkia koskevat samat ehdot ja jokaiselle karttuu työstä samoin periaattein työeläkettä. Eläkeoikeus on riippumaton niin ammatista, yrityksestä kuin toimialastakin.

Irlannissa, jossa vierailin syyskuussa, on lähes yhtä paljon asukkaita kuin Suomessa, mutta peräti 150 000 erilaista eläkejärjestelmää. Irlannin järjestelmien hallintokustannukset ovat suuret ja eläkeoikeudet monimutkaiset. Ei ihme, että irlantilaisten on vaikea ymmärtää oman maansa eläkeasioita. Tätä ääriesimerkkiä vasten on helppo ymmärtää Suomen pronssissija Mercer-raportissa ja kultasija eläkejärjestelmän hallinnollisessa luotettavuudessa.

Toki Suomesta löytyy aina parannettavaa. Mercer-raportissa nostettiin esiin, että Suomi pärjäisi vertailussa vielä paremmin, jos minimieläketurva olisi suurempi, ikääntyneiden työllisyysaste korkeampi ja eläkevaroja rahastoitaisiin enemmän. Myös puolisoiden eläkeoikeuden jakaminen parantaisi pisteitä.

Kehitettävien asioiden listalle voisi lisätä myös eläkkeiden maineen. Harva hyväksi rankattu tuote nauttii Suomessa yhtä suuresta epäluottamuksesta kuin eläketurva.

Kirjoittaja on Turun yliopiston dosentti ja osastopäällikkö Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla.