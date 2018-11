Elina Pirjatanniemi: Unohtuivatko ihmisoikeudet?

Lapsen oikeuksien sopimuksen allekirjoittamisesta on ensi vuonna kulunut 30 vuotta. Vaikka lasten asema on vuosien saatossa monin tavoin parantunut, kiitettävää todistusta ei maailman aikuisille voi vielä kirjoittaa. Yksi syy tähän on Jemen.

Jemeniä kutsutaan lasten maanpäälliseksi helvetiksi, eikä syyttä. Lapsia kuolee hyökkäyksissä, menehtyy sairauksiin ja nälänhätä pahenee. Avustusjärjestöjen on yhä vaikeampaa saada apua perille.

Tilanteen pitäisi herättää keskustelua myös Suomessa. Me näet myymme puolustustarvikkeita sekä Saudi-Arabiaan että Yhdistyneille Arabiemiirikunnille, jotka molemmat käyvät sotaa Jemenissä.

Puolustustarvikkeita myydään tietysti aina sinne, missä soditaan. Sitä on turha kenenkään kainostella. Viranomaisemme tosin vakuuttavat, että vientiä Lähi-idän maihin edeltää tapauskohtainen huolellinen harkinta.

Puolustustarvikkeiden vientiä perustellaan myös sillä, että se on luvanvaraista ja luvanhakijalle on asetettu tiukat kriteerit. Luvan myöntämisen on oltava Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaista, eikä se saa vaarantaa Suomen turvallisuutta.

Lupa myönnetään ainoastaan niin sanotuille luotettaville loppukäyttäjille. Suomi voi edelleen sopia vastaanottavan valtion kanssa aseiden käytön ehdoista ja ehtojen noudattamista voidaan periaatteessa myös valvoa.

Lupa voidaan peruuttaa silloin, kun ne olosuhteet, joiden perusteella lupa on myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet tai luvan peruuttamiseen on muu näihin rinnastettava painava syy. Lupa tulisi peruuttaa silloin, kun puolustustarvikkeita käytetään ihmisoikeusloukkauksissa tai hyökkäyksellisessä aseellisessa tai muussa vastaavassa ei-hyväksyttävässä toiminnassa. Tähän velvoittavat muun muassa laki puolustustarvikkeiden myynnistä ja Suomea sitova YK:n asekauppasopimus.

Käytännössä loppukäyttäjien puuhia on erittäin vaikeaa valvoa. Puolustusministerimme mukaan Suomesta ei ole tällä hallituskaudella viety Saudi-Arabiaan ”tappavaa voimaa”, ainoastaan suojaa. Arabiemiirikuntien osalta asiaa on puinut myös oikeuskansleri. Ratkaistavana oli tammikuussa 2018 tehty vientilupapäätös. Oikeuskansleri ei pitänyt päätöstä lainvastaisena, mutta totesi, että sitä voidaan pitää kritiikille alttiina johtuen Jemenin muuttuneista olosuhteista.

Suomessa lupapäätöksen pysyvyys on tärkeä asia. Niinpä me luotamme nyt siihen, että ihmisoikeuksista viis veisaavat Saudi-Arabia ja Arabiemiirikunnat käyttävät suomalaisia tarvikkeita vastuullisesti, Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaisesti.

Aseviennissä on kyse kokonaisharkinnasta, jossa yksi tekijä on Suomen puolustuksen materiaalivalmiuden ylläpitäminen. Jos kotimaista tuotantoa ei ole, pahan paikan tullen voi käydä hassusti. Toiminnalla on epäilemättä myös positiivisia työllisyysvaikutuksia. Muualla nälkään kuolevat lapset ovat osa tätä kokonaisharkintaa.

Jemen on maailman pahin humanitäärinen kriisi. Jemenin sodan kaikkia osapuolia epäillään sotarikoksista. Jos Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka kunnioittaa ihmisoikeuksia, Suomen ei pidä viedä Jemenin suuntaan mitään muuta kuin humanitääristä apua.

Kirjoittaja on Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja ja Turun yliopiston dosentti.