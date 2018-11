Matti Linnanahde: Rakentaminen on osaamista ja selkärankaa

Olin koulupoikana useana kesänä töissä kunnan rakennustyömailla. Varakkaamman väen perheet olivat kaikonneet kesäpaikoilleen, mutta kun meillä ei sellaista ollut, niin olin päättänyt ansaita hieman käteistä myöhempiä tarpeita varten.

Kerran sattui niin, että kunnaninsinööri tulla hurautti piirustustensa kanssa ohjaamaan töitä. Vanhempi kirvesmies, työmaan kymppi, katseli aika pitkään papereita ja sanoi, että tämä ei tule onnistumaan. Pukumies tulistui ja alkoi tiukata, että mitenkäs asiat sitten pitäisi hoitaa.

Kirvesmies tuumaili hetken ja raapusti vaihtoehtonsa Klubi-askin takakanteen. Inssi tutkaili ehdotusta aikansa ja huokaisi sitten vähän turhautuneen oloisesti, että tehdään, niin kuin Niemelä sanoo.

Tietääkseni siitä projektista ei kuultu sen enempää kustannusten ylittymisestä kuin rakentamisvirheistäkään. Siitä alkaen olen kunnioittanut työmiesjärkeä.

No, se oli sitä aikaa. Nykyisin kaikenlaiset rakennusprojektit ovat monimutkaisia kokonaisuuksia. Se tiedetään valitettavan toistuvasti Turun kaupungin mittavista hankkeista.

Riittää, kun mainitsen esimerkkeinä Impivaaran uimahallin, Samppalinnan maauimalan, Logomon sillan, Funikulaarin ja kirsikkana konkurssikakun päälle kaupunginteatterin taannoisen peruskorjauksen.

Kaikki nuo hankkeet ovat onnistuneet erinomaisesti, ellemme ota huomioon, että suunnittelu, rakentaminen ja loppubudjetti ovat lopulta tulleet kaupungin eli meidän veronmaksajien reisille.

Yhteistä noille isoille rakennusprojekteille on ollut se, että laskuja ei ole aina kuitattu normaalilla menettelyllä, vaan niitä on setvitty kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa asti. Edessä on joissakin tapauksissa myös käräjöintiä, mikä sekin maksaa eikä lopputulos ole varma.

Kohtuuden nimissä on toki muistettava, että Turku ei ole yksin julkisen rakentamisen ongelmien kanssa.

Kansan käsi on tunnetusti kärttyisä eivätkä rakentamisen suuret munauksetkaan ole jääneet huomaamatta. Rakennusyhtiö Peab teetti joitakin aikoja sitten kyselyn, josta ilmeni, että yli 60 prosenttia ihmisistä katsoi rakentamisen menettäneen hyvän maineensa.

Julkisia rakennus- ja peruskorjaushankkeita riittää kuitenkin niin pitkälle kuin silmä siintää. Siksi soisi, että jostain löytyisi viisautta saada asiat paremmalle tolalle. Vaatimus koskee sekä rakennusprojektien toteuttajia että niiden tilaajia.

Uskon, että alan virkamiehet ovat yrittäneet toimia parhaan kykynsä mukaan, mihin sitten kaupungin varsinaiset päättäjät ovat luottaneet. Mutta se ei riitä ainakaan veronmaksajien mielestä. On tarkennettava vastuusuhteita sekä varmistettava pykälillä, mitä loppusummaa rakennushanke ei saa ylittää.

Tuo alussa mainitsemani kunnan rakennustyömaan kymppi oli myös pääluottamusmies. Kerran sain häneltä ikäisteni pojankloppien kanssa oppitunnin, joka jäi mieleen.

Olimme päätelleet kaveriporukassa, että ei sitä kukaan huomaa, jos jäämme ruokatunnin jälkeen pelaamaan sököä työmaan syrjäiseen kolkkaan. Mutta toisinhan siinä kävi.

Pääluottamusmies ilmestyi kuin myrskynmerkki ja piti aikamoisen jeremiadin työmaan säännöistä. Hän teroitti meille, että ruoka- ja kahvitauot pidetään työehtosopimuksen mukaan, mutta muu aika painetaan töitä eikä lintsata.

Oppi työmoraalista meni laakista perille.

Twitter: @MattiLinnanahde

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja politiikan uutisten suurkuluttaja.