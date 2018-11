Satu Rasila: Rakkauskirje Aurajoelle

Aikojen alussa se jo oli. Ennen nimeään, ennen ensimmäistäkään varrellansa asujaa se jo välkehtien kiemurteli läpi vehmaan varsinaissuomalaisen maiseman. Sitten sen suulle saapui ensimmäinen soutaja. Meloi aurinkoisena kevätpäivänä hitaasti jokivartta ylöspäin, kaunista jokilaaksoa ihmetellen. Mutkan kohdalla soutaja veti veneensä rantaan ja katseli tyytyväisenä tulevaa kansallismaisemaa, ajatteli: tämä on hyvä paikka. Tähän minä asetun.

Aurajoki on synnyttänyt Turun. Vaikka tarina ensimmäisestä turkulaisesta on satua, totuus on, että joku tuli jokea pitkin ensin, ja hänen perässään tulivat viikingit, kauppiaat, papit, merirosvot ja kuninkaat. Joki oli tärkeä kulkureitti sisämaahan, ja sen vehreälle suulle perustettiin kauppapaikka, sen kauneimpaan mutkaan rakennettiin kirkko ja tuoretta kaupunkia puolustamaan joen suulle linna.

Joen nimi on aina ollut sama, vaikka se merkittiin karttoihin verrattain myöhään. Aurajoen nimi liittyy muinaisruotsalaiseen sanaan aathra, joka on alun perin tarkoittanut suonta. Myöhemmin kantasanan merkitys on laajentunut tarkoittamaan vesiväylää. Jos olisi runoilija, voisi väittää, että sana aathra muistuttaa aorttaa. Ja että kuten ihmissydämestä lähtevä aortta vie elämää ylläpitävän hapen kaikkialle ihmiskehoon, niin pumppaa myös joki elämää varrellansa sykkivään kaupunkiin.

Turkulaisuuden ytimessä on joki ja kaupankäynti. Kaupungin suomenkielinen nimi juontuu muinaisvenäläisestä kauppapaikkaa tarkoittavasta sanasta turgu. Kaupungin ruotsinkielinen nimi puolestaan tarkoittaa joen varrella asujaa. On luonnollista, että tämä kaksoisyhteys on kaupungin ytimessä edelleenkin. Jokivarsi kuhisee elämää. Olit sitten turkulainen ties monennessa polvessa, tänne vastikään muuttanut opiskelija tai lomamatkalla kaupungissa käymässä oleva turisti, tiivistyy Aurajokivarteen kaikki se kaunis, mitä tässä kaupungissa on.

Aurajokivarteen piirtyy myös elämänkaaren mittaisia matkoja. Sen varrella rakastutaan, kuljetaan kesäyön hurmiossa käsikkäin kohti ensimmäistä suudelmaa. Aurajoen rannalla juostaan taaperoiden perässä, sen puiden lehvistössä vuodenajat vaihtuvat ja sen kalpeissa keskitalven päivissä joulurauha julistetaan yhä uudestaan. Aurajoen varrella rakastavaiset painuvat kumaraan, kulkevat käsikynkkää läpi vuosien, läpi riitojen ja sovintojen.

Aurajoen kauneudessa on myös mustia sävyjä. Jos joen varaan joutuu, sen virtaus on armoton.

Pelastuslaitokselta saamieni tietojen mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana joesta on pelastettu yli kaksisataa ihmistä. Samassa ajassa joki on vaatinut ainakin seitsemän ihmisen hengen. Aika ajoin joen aitaamisesta puhutaan. Keskustelut nettipalstoilla saavat nopeasti kiihtyneitä kierroksia. Samaan laskuun toivotaan provosoituneesti holhousyhteiskunnan aitaavan koko saariston ja kaikki Suomen järvet. Maiseman katoamisella uhkaillaan.

Aurajoki on nykyisin paitsi kaupan myös yöelämän keskus. Monen on ylitettävä joki myöhäisellä kotimatkalla. Joen rannassa pienenkin harha-askeleen ottaminen voi olla kohtalokas. Mitä jos jokeen rakennettaisiin Tuomaan sillalta satamaan ulottuva, tasaisin välein portitettu, kaunis, takorautainen, jokivarren lyhtyihin esteettisesti soveltuva, vaikkapa metrin korkuinen aita estämään edes osa vahingoista? Olisiko se todella pyhäinhäväistys? Vai voisiko sen ajatella olevan rakkaudentunnustus joelle, jonka haluamme nähdä elämää ylläpitävänä voimana, emme kuoleman virtana?

