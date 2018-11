Leena Kytömäki: Kivaa kieltä kaiken keskellä

Mainosten ja ilmoitusten kieli ilahduttaa, kun kielen rakennetta tai sanojen merkityksiä on käytetty kekseliäästi. Kesällä oli kadunvarren mainoksessa iskelmätähden kuva ja sen alla teksti "Minut itseni kanssa". Ja kun kauppaketju tai laivayhtiö kehottaa etuilemaan, ei ole syytä närkästyä, vaikka etuileminen yleensä on huonoa käytöstä: "Etuile – siis käytä hyväksi päivän etu!" "Etuile kesän parhaille paikoille."

Myös ilmoitukset, jotka voi tulkita sekä konkreettisesti että kuvaannollisesti, huvittavat: Iltapäivälehtien tyhjän myyntitelineen teksti kertoo: "Tyhjentävästi sanottu". Suklaapatukkamainoksen mukaan "Patukoivan elämä maistuu makeammalta", ja Aristoteleen kantapäässä "Kiiltomato on loistava tutkimuskohde".

Yleiskielessä kielteisen merkityksen saanut sana voi rakenteen mahdollistamassa merkityksessä olla myönteinenkin. Tämä tuli mieleen Suomen erinomaista koulutusta hehkuttaneen jutun otsikosta "Vietävän hyvä koulutus!" Kielitoimiston sanakirja luonnehtii vietävän vain lieväksi kiro- ja haukkumasanaksi tyyliin "Etkö sinä vietävä kuule!" Mutta vietävä on myös tavallisen viedä-verbin muoto, ja koulutuksemme on niin hyvää, että se sopii vietäväksi muuallekin.

Sanojen mielleyhtymillä leikkii kirjoittamisen mestarikurssin nimi Luovuksissa, ja kansanedustaja Paavo Arhinmäen mukaan hallitus tekee ratkaisuja ideologiapäissään.

Sama verbi voi saada eri merkityksen siihen liitettyjen sanojen sijamuotojen perusteella. Asunnonvälitysfirman ikkunan teksti "Välitämme siitä, mitä välitämme" saa ohikulkijan hyvälle mielelle, kun hän oivaltaa välittää-verbin kaksi eri merkitystä.

Liikkeen nimessäkin voi leikkiä monitulkintaisilla sanoilla. Erään sisustusliikkeen nimi on Kodin Kangastus. Kielitoimiston sanakirja antaa kangastus-sanalle tutut merkitykset 'harhanäky' ja 'haave, unelma'. Mutta voi myös ajatella, että kangas-sanasta on johdettu verbi kangastaa. Se voi merkitä kankailla varustamista (vrt. päällystää) tai kankaiden hankkimista (vrt. saalistaa), ja kangastus on tästä verbistä johdettu teonnimi.

Erään ruokatarjouksista kertovan esitelehtisen ilmaus "Siikamaisen halpaa!"näytti ensin painovirheeltä, kunnes taustakuva savusiiasta paljasti siinä leikityn i-vokaalin pituudella.

Ylen Nettiä ikä kaikki -kampanjan nimen oli inspiroinut vanha sanonta "Oppia ikä kaikki". Nimi sopi, sillä tavoite oli saada digitaitoisia opastamaan ikäihmisiä digiasioissa. Nyhtökauran mainosteksti kadun varrella kehotti "Nyhtistäydy, hyvä ihminen!" Teksti ravintolan edessä ilmoitti, että "Tiistaisin tapastuu".

Kalevalaan assosioituvaa kirjaa Kalevauvala on mainostettu nykyajan todellisena kansalliseepoksena. Sen humoristiset tekstit on saatu Vauva-lehden keskustelupalstoilta.

Usein leikitään myös suomen ja englannin cocktaileilla. Like-kustantamo kehottaa: "Päästä itsesi Likelle". Tosi yleistä on leikkiminen hedelmien ja vihannesten lyhennesanalla hevi sekä raskasta ja painavaa merkitsevän englannin sanan heavy ääntämyksellä hevi: Eräässä mainoksessa veitsi leikkaa kurkusta viipaleita ja teksti kertoo hintoja leikatun hevisti. Siis hedelmien ja vihannesten hintoja oli leikattu aika tavalla. Tuskin sitä voisi lyhyemmin ilmaista.

Kirjoittaja on Turun yliopiston suomen kielen dosentti.