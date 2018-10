Minna Helle: Kaikki hävisivät

Julkisuudessa on viime päivinä arvioitu, kuka selviytyi voittajana maan hallituksen ja ay-liikkeen välisessä irtisanomiskiistassa. Kiista ei ole vielä lopullisesti ohitse, mutta työrauha on palannut työpaikoille. On vaikea kuvitella, että kukaan enää haluaa ajaa tilanteen takaisin kaaoksen partaalle.

Joidenkin mielestä voittajana selvisi hallitus, joka pystyi pitämään irtisanomislain agendallaan, vaikkakin lievennettynä. Toiset taas pitävät ay-liikettä voittajana, koska irtisanomislain uusi sisältö ei välttämättä paljoa muuta nykyistä oikeuskäytäntöä ja koska lakiesitys palautettiin lopulta kolmikantaiseen valmisteluun ay-liikkeen tahdon mukaisesti. Voittajan viittaa on tarjoiltu myös oppositiolle, jonka kannatus on matkan varrella noussut.

Elinkeinoelämän leiriin voittajan manttelia ei ole tarjottu. Työtaistelutoimista seurasi järjestäytyneille työnantajille iso lasku menetettynä tuotantona. Jotkut syyttivät työnantajaliitoja myös katsomossa istumisesta, passiivisuudesta ratkaisun hakemisessa.

Suomen Yrittäjät sai paljon palstatilaa, mutta samalla ristiriitaista mainetta. Joidenkin arvioiden mukaan järjestö ei edes halunnut ratkaisua, koska iso konflikti osoittaisi sopua paremmin nykyisen työmarkkinasysteemin valuviat. Julkisuuden perusteella näytti siltä, että järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantajakenttä ovat täysin eri leireissä, vaikka molempien tavoitteena on edistää työllistämistä.

Voittajien ja häviäjien haarukointi on luonnollinen jatkumo kiistalle, jota leimasi syyttely, mustamaalaaminen ja valtataistelu. Suuria voittajia ei kiistassa kuitenkaan ole, jos voittajia ollenkaan. Se ei ole yllätys.

Konfliktit ratkeavat lopulta, koska niitä ei kerta kaikkiaan ole varaa jatkaa. Jatkuessaan kiistely olisi vienyt eväitä talouskasvulta, haitannut ensi vuoden työmarkkinaneuvotteluita ja luonut lisää poliittisia jännitteitä pitkälle tulevaisuuteen. Vaikutukset ovat jo nyt nähtävissä, mutta onneksi työmarkkinakierrokseen ja vaaleihin on vielä aikaa ja pöly ehtii laskeutua.

Suurin häviäjä taitavatkin olla kaikki!

On hedelmätöntä pohtia, kenen syy se sitten on. Kaikkien tulee miettiä, mitä kiistasta jää käteen, mikä on ollut oma rooli ja miten vastaavat tilanteet voidaan tulevaisuudessa estää. Tätä pohdintaa on tarpeen tehdä myös työnantajapuolella, vaikka emme kiistan varsinainen osapuoli ollutkaan.

Tarvitaan keskustelua monesta asiasta. Kuka Suomessa päättää mistäkin? Mitkä ovat kolmikantaisen lainvalmistelun pelisäännöt? Entä poliittisten työtaistelutoimien rajat? Yhteinen huoli tuntuisi olevan, miten synnyttää aito vuoropuhelu osapuolten välille. Suomi saa kansainvälisissä vertailuissa aina korkeat arvosanat keskinäisestä luottamuksesta. Jos me emme osaa rakentavaa yhteiskunnallista vuoropuhelua, niin missä se sitten osataan.

Kiistan osapuolille voi antaa tunnustuksen siitä, että ratkaisun häämöttäessä lausunnot muuttuivat puolin ja toisin maltillisiksi ja kannustaviksi. Henkseleitä ei ole paukuteltu.

Mutta tarvitaanko aina kriisi ennen kuin pystytään tekemään yhteinen ratkaisu vaikeasta asiasta? Ja miten saadaan aikaan tulevaisuuteen katsovat, välttämättömät ja uutta luovat muutokset? Työelämässä on edessä isoja haasteita: teknologinen harppaus, tarve jatkuvaan oppimiseen, eriarvoisuuden ehkäiseminen. Tarvitaan ratkaisuja, joista on pitkällä aikavälillä hyötyä kaikille.

Kirjoittaja on Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja.