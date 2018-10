Antti Pihlakoski: Urheiluun mallia Unkarista

Unkarin pääministeri Viktor Orban on uusfasistiksikin haukuttu oikeistopoliitikko, jolla on paljon valtaa. Hänen urheiluun liittyvät linjauksensa herättävät kuitenkin enemmän ihastusta kuin vihastusta. Orbanin mielestä unkarilaisten tulee urheilla joka päivä. Lisäksi Unkarin pitää olla urheilun aktiivinen kansainvälinen toimija ja menestyjä.

2010 Orban sai läpi päätöksen, jossa kouluohjelmaan lisättiin joka päivälle liikuntaa. Liikuntapaikkojen vähyyttä korjattiin antamalla yrityksille liikuntapaikkarakentamiseen osallistumisesta verovähennysoikeus. Lisäksi Unkari on hakenut ja saanut eri lajien arvokisoja ja rakentanut niihin uudet suorituspaikat.

Viime vuoden MM-kisojen uimarit muistavat upeat uimaurheiluolosuhteet Budapestissä. Unkarin uintimenestyksen kehitys on myös hyvä. Vuoden 2011 MM-kilpailuissa tuli yksi mitali. Sen jälkeen mitalitili on suurentunut joka MM-kisassa. Omissa kisoissa niitä voitettiin seitsemän.

Orban oli vahvasti vaikuttamassa, kun Unkarista tuli yksi seuraavan EM-jalkapalloturnauksen isännistä. Euroopan jalkapalloliitto on toiminut fiksusti. Ensin se kasvatti EM-lopputurnaukseen osallistuvien joukkueiden määrän 16:sta 24:ään. Vuonna 2020 EM-kisaisäntämaita on perinteisen yhden sijaan peräti 12.

Omien joukkueiden ja kotikisojen hyöty maksimoidaan ja Unkarikin saa siitä osansa. Pysyväksi perinnöksi kisoista jää hieno 66 000 katsojan jalkapallostadion.

Seuraava iso kisa, jota Budapest hakee, on vuoden 2023 yleisurheilun MM-kilpailut. Orban on antanut takuun, jonka mukaan valtion suora rahatuki kisajärjestelyjen 90 miljoonan budjettiin on 80 miljoonaa euroa. Lisäksi Tonavan rantaan rakennetaan uusi vain yleisurheiluun tarkoitettu MM-kisastadion sekä kisakylä joukkueiden 3 000 jäsenelle.

Budapestin hakupapereita tutkiessaan ei voi olla kuin kateellinen. Helsingin vuoden 2005 vastaavat MM-kisat järjestettiin 30 miljoona euron budjetilla. Talouden rattaisiin MM-kisat toivat lähes 100 miljoonaa euroa, joista valtiolle ja kunnille kertyi 30 miljoonan verotulot. Silti kisajärjestelyihin saatu yhteiskunnan rahatuki oli vain muutaman miljoonan.

Suomi putoaa auttamatta pois merkittävimpien urheilulajien arvokisajärjestäjäkartalta, jos kisojen järjestämiseen ei saada suurempaa osaa yhteiskunnalle tulevasta hyödystä.

Unkarin liikuntaa edistävä linjaus on tuottanut tulosta. Kansa liikkuu aiempaa aktiivisemmin ja se vaikuttaa positiivisesti niin työtehoon kuin kansanterveyteen. Väitetään, että investointi liikuntaan ja liikuntapaikkarakentamiseen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tätä tukevat myös Suomessa aiheesta tehdyt tutkimukset.

Tuloksia näkyy myös huippu-urheilussa. Juuri päättyneiden nuorten olympialaisten mitalitaulukossa vajaan 10 miljoonan asukkaan Unkari oli 24 mitalillaan neljäs. Suomen mitalitaulukossa on kaksi yleisurheilijoiden saavuttamaa mitalia ja 56. sija. Harmittaa, ettei Suomi pärjää paremmin ja jää selvästi jälkeen myös Ruotsista (23.), Norjasta (34.) ja Tanskasta (36.).

Jos Suomen urheilumenestystä ja suomalaisten liikunta-aktiivisuutta halutaan merkittävästi parantaa, tarvitaan merkittäviä poliittisia linjauksia. Unkari on näyttänyt siihen yhden mallin.

Kirjoittaja on Kansainvälisen ja Euroopan yleisurheiluliiton hallituksen jäsen.