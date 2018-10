Esko Valtaoja: Kohti ensimmäistä kiveä Auringosta

Ainoa mielenkiinto, mitä olen koskaan aurinkokuntamme sisintä planeettaa Merkuriusta kohtaan osoittanut, taitaa olla Aarne Haapakosken Outsider-nimimerkillä seitsemänkymmentä vuotta sitten kirjoittama robottiseikkailu Atorox Merkuriuksessa, jonka luin pikkupoikana. Kirja ei tehnyt vaikutusta, eikä ole koskaan tehnyt planeettakaan, ylivoimaisen tylsä mötikkä.

Kirjassani Kotona maailmankaikkeudessa muistelin erästä katkeraa päivää Pariisissa syyskuussa vuonna 2000. Olin silloin Suomen edustajana seuraamassa, kuinka Euroopan avaruusjärjestö ESA valitsi Merkuriukseen lähetettävän BepiColombo-luotaimen seuraavaksi ”suureksi kulmakiviohjelmakseen”, kuten virallinen termi kuuluu. Silloisilla hinnoilla se tarkoitti, että hankkeen toteuttamiseen varattiin 542 miljoonaa euroa. Linnunrataa kartoittava paljon jännittävämpi Gaia-satelliitti hävisi loppukilpailussa, ja minä painuin Place Contrescarpen korttelikuppilaan hukuttamaan pettymykseni Hoegaarden-vehnäolueeseen.

Mutta tarinalla on onnellinen loppu. Gaiakin pääsi sittemmin paalupaikalle ja ehti itse asiassa taivaallekin viisi vuotta ennen BepiColomboa. Lähinaapurustomme peruskartoitus on kohta saatu tehtyä. Ja vaikka en edelleenkään rakasta Merkuriusta, on mukava huomata, että BepiColombosta kasvoi hieman yllättäen Suomen kaikkien aikojen suurin ja näyttävin avaruusprojekti.

Merkuriukseen matkaa luotaimen mukana laitepari MIXS ja SIXS, joista jälkimmäinen on lähes kokonaan ja edellinen osin suomalaista työtä. Mukana ovat olleet Turun ja Helsingin yliopistot, Ilmatieteen laitos ja myös Aboa Space Research yhtenä osallistuvista yrityksistä.

Nyt, parin vuosikymmenen uurastuksen jälkeen, BepiColombo suomalaisinstrumentteineen on lähtenyt seitsemän vuoden matkalle kohti Merkuriusta. Täytyy varmaan unohtaa menneet ja alkaa pitämään peukkuja.

Metrot ja toriparkit eivät ole ainoita projekteja, joissa budjetti repeilee pahasti. BepiColombo maksoi ESA:lle ja mukaan liittyneelle Japanille lopulta 1,65 miljardia euroa, ja päälle tulevat vielä osallistujamaiden omat tutkimuskulut. Suomessa on projektiin käytetty parikymmentä miljoonaa euroa.

Järjettömän kallista? Riippuu siitä, miltä kannalta asiaa katsoo. Rahoja ei ammuttu raketilla avaruuteen, vaan joka sentti käytettiin maanpäälliseen tutkimus- ja kehitystyöhön, rakentamiseen ja tietysti tutkijoiden palkkoihin. Neljä suurinta Formula 1 -tallia käyttävät yhdessä vuodessa enemmän rahaa leluihinsa kuin Euroopan avaruusjärjestö BepiColomboon kahdessakymmenessä. Ja rohkenenpa epäillä, että ajan mittaan avaruusteknologiasta on meille enemmän hyötyä kuin formulateknologiasta. Onhan pienessä Suomessakin jo lähes sata tavalla tai toisella avaruusbisnestä tekevää liikeyritystä.

MIXS ja SIXS muuten havaitsevat röntgensäteilyä kameroin ja mittalaittein, teknologialla, josta taatusti tulee olemaan hyötyä esimerkiksi lääketieteessä.

Suomella ei edelleenkään ole omaa avaruusohjelmaa, avaruushallintoa tai edes kunnon strategiaa, toisin kuin sivistysmailla. Meillä on vain suomalaisten tutkijoiden ja insinöörien sisu ja osaaminen. Kaipa heidän pitäisi alkaa kehittelemään tukkipuusta ja sellukuidusta tehtyä satellittia, jotta päättäjät nostaisivat avaruusrahoituksen eurooppalaiselle tasolle.

Kirjoittaja on avaruustähtitieteen emeritusprofessori.