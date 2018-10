Markku Jokisipilä: Jäähockeyn matka kansallisurheiluksi

Suomen Jääkiekkoliitto täyttää tammikuussa 90 vuotta. Juhlan kunniaksi viime viikolla ilmestyi historiateos Koko kansan leijonat – Suomi-kiekon historia (Docendo), joka on ensimmäinen akateeminen lajin kokonaishistoria. Jääkiekon valjastamisesta Kylmän sodan ideologiseen kamppailuun kirjoittaneena pääsin mukaan teoksen kirjoittajatiimiin, johon lisäkseni kuuluivat urheilu- ja liikuntahistorian huippunimet Jouko Kokkonen, Kalle Rantala ja Ossi Viita.

Halusimme jo kirjan nimellä viestittää sitä poikkeuksellista asemaa, jonka jääkiekko on osana suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria saavuttanut. Siitä on tullut varsinkin viimeisen 30 vuoden aikana maassamme paljon enemmän kuin vain urheilua. Se on osa suomalaista elämänmuotoa ja identiteettiä näkyvämmin ja voimakkaammin kuin yksikään toinen laji.

On erikoista, että Suomessa kansallisurheiluksi nousi nykymuotoonsa Pohjois-Amerikassa kehittynyt urbaani joukkuepeli. Mentaliteetiltaan agraarisena vielä kaupungistumisensa jälkeenkin säilyneessä Suomessa urheilun valtikka oli pitkään yksilölajeissa, erityisesti yleisurheilussa, hiihdossa ja painissa. Joukkueurheilussa Lauri ”Tahko” Pihkala loi kansallispeliksi kotimaisia ja kansainvälisiä traditioita yhdistelleen ja vahvasti maanpuolustukseen kytkeytyneen pesäpallon.

Jääkiekon johtoasema lajihierarkiassa on eurooppalaisittain kummajainen. Maanosamme ehdoton mahtilaji on jalkapallo, johon verrattuna jääkiekko on useimmissa maissa vaatimatonta suosiota nauttiva pikkulaji. Itse asiassa koko maailmasta löytyy vain yksi maa, jossa jääkiekolla on Suomea vahvempi jalansija. Tämä on tietysti lajin kotimaa Kanada, jossa pelin asema kansallislajina on peräti lakiin kirjattu.

Suomalaisen jääkiekon nousua selittää joukko tekijöitä lajin sisäisestä kehitystyöstä aina maan alue- ja elinkeinorakenteen sekä kulttuurin yleisempään muutokseen. Yhteiskunnalliset tekijät ovat luoneet kysyntää, johon jääkiekko on muita lajeja taitavammin pystynyt vastaamaan. Yksi merkittävimmistä suosion lisääjistä on ollut miesten maajoukkueen menestys, joka suurissa joukkuelajeissa on Suomen kokoiselle maalle harvinaista herkkua.

Suomalaisen yleisurheilun viimeinen huippukausi osui 1970-luvulle. Hiihdossa menestystä on tullut edelleen, mutta vuoden 2001 doping-skandaalin jälkeen lajilla ei enää ollut paluuta entisenkaltaiseen lähes pyhään asemaan osana kansallista identiteettiämme. Kärkipaikan urheilun kansallisina kahvipöytäkeskustelujen aiheena on ottanut vuosina 1988–2106 kaksi maailmanmestaruutta ja 21 arvokisamitalia voittanut jääkiekko.

Kun jokin ilmiö kasvaa kulttuurisesti riittävän suureksi, muodostavat siitä mielipiteensä sellaisetkin henkilöt, joita se ei varsinaisesti kiinnosta tai jotka suhtautuvat siihen torjuvasti. Näin on tapahtunut jääkiekollekin. Lajista on tullut suosittu kohde sille negatiiviselle suhtautumiselle, jota sosiologi Pertti Alasuutari on nimittänyt ”eliittipuheeksi”. Tämän asenteen edustajat haluavat määritellä itsensä ”kansan” ylä- ja ulkopuolelle sen kielteisiä piirteitä korostamalla.

Aihepiiristä Jyväskylän yliopistossa gradunsa tehnyt Olli Dahlberg on puhunut ”kiekkoyleisön stigmatisoinnista”, jossa lätkäfanius esitetään kaljapöhnäisen mölisemisen, nationalistisen uhon ja muun hävettävän junttimaisuuden synonyyminä. Jääkiekon kansallisesta merkityksestä kertoo, että yhtä paljon eliitti rakastaa vihata todennäköisesti vain formuloita.

Kirjoittaja on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja.