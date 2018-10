Suomi 1968: Oma Pop-kellari Turun nuorisolle

Näytti siltä, että matkustajalaivat olivat poistumassa Suomen ja Ruotsin välisestä liikenteestä ja ne korvattaisiin autolautoilla. Maisteri Erik Biström Oy Siljavarustamosta totesi Turun Sanomille antamassaan lausunnossa, että matkustajalaivaliikenne lopetettaisiin kokonaan 1970-luvulla.

Ympärivuotisen kannattavuutensa ja nopeutensa vuoksi ne syrjäyttävät matkustajalaivat. Turun ja Tukholman välillä liikennöineet Bore, Bore III, Aallotar, Ilmatar, Svea Jarl ja Birger Jarl tulisivat siirtymään osaksi Helsingin – Tukholman reitille. Kaavailussa oli myös vanhimpien, ns. olympialaivojen myynti. Toisaalta todettiin, että Bore, Svea Jarl ja Ilmatar pystyivät kuljettamaan matkustajien lisäksi kuutisenkymmentä autoa, mikä on aivan riittävä määrä Helsingin ja Tukholman väliä ajatellen.

Turun Pop-kellari alkoi valmistua kaupungin vanhoihin virasto- ja valokopiointilaitoksen tiloihin Linnankatu 43:een. Lehtiuutisen mukaan ”kellarin sisustuksessa on viihtyisyyden vaatimukset otettu huomioon”. Somistustyöstä huolehtinut Auran Panimo oli halunnut ”kehystää Turun nuorison oleskeluhuoneiston vanhaa Turkua esittävillä tauluilla, kärrynpyörillä yms.”

Lehtiuutisen mukaan ”kellari tarjoaa epäsovinnaisuudessaan miellyttävän yhdessäolopaikan – varsinkin jos huoneiston ilmanvaihto saadaan nykyistä paremmin järjestetyksi”. Huoneistoon mahtui noin 60 henkeä. Kellarissa sallittiin tanssiminen ja tupakanpoltto, mutta ei alkoholin eikä huumausaineiden käyttöä. Juopuneet henkilöt poistettaisiin huoneistosta.

Virheellisestä pysäköinnistä sakotettiin, mutta ”kalliilla ja aikaa vievällä systeemillä”. Lehtijutun mukaan ”Suomessa autoilijan aikaa haaskataan, viranomaisten aikaa haaskataan, ja kaiken lopputulos on usein, että valtio pääsee vaivoin omilleen. Sakkorahat saattavat monessa tapauksessa mennä palkkoihin ja paperisotaan.” Mutta parannus oli luvassa. Ehkä jo vuoden 1970 alussa tulisivat Helsingin, Turun ja Tampereen sekä parin, kolmen muun kaupungin katukuvaan tytöt (Lappu-Liisat), jotka jakaisivat 10–15 markan pikasakkoja. Pysäköinnin valvonta oli näissä kaupungeissa määrä siirtää valtiolta kunnille.

Nimimerkki Eräs äiti vastasi Maisalle TS:n Yleisön osastossa virinneeseen keskusteluun nuorten suukottelusta: ”En usko, että turkulaisilla on mitään nuorten suukottelua vastaan julkisilla paikoillakaan. Riippuu kuitenkin siitä, mistä on kysymys. Näen usein asuntoni ikkunasta nuoria, jotka kulkevat ohi kädet toistensa kaulalla ja vyötäisillä. He puhelevat, katsovat hymyillen toisiaan silmiin ja aina välillä antaa poika pienen suukon tytön poskelle, korvannipukkaan tai suullekin. Minusta se on suloista ja nuorien oikeuskin. Mutta kun ulos mennessäni näen nuoren parin porraskäytävässä tai sen edessä ja minut nähtyään he liimautuvat toisiinsa ja vääntelehtivät silmieni edessä, on asia minun mielestäni paheksuttava.”

Tässä vielä makupaloja Turun Sanomista 50 vuoden takaa:

”Tänään avaamme Aurajoen rannalla uuden intiimin grilliravintola Pietarin. Avoinna joka päivä klo 11 – 22. Brahenkatu 1.” (Ilm. TS 20.10.1968).

”Irtohousuja. Nuorison suosittuja leveälahkeisia. Housu-Baari, Martinkatu 3.” (Ilm. TS 21.10.1968).

”Sokeihin ym. invaliid. haet. yht. Vast. t.l. kontt. nimim. ”Käsitöiden jälleenmyynti”. (Ilm. TS 22.10.1968).

Jukka Saarinen

Kirjoittaja on toimittaja ja 1960-luvun nuori.