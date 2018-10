Joni Pyysalo: Kellonsiirto ja eduskuntavaalin merkit

Kesäajasta luopuminen on vaaleihin valmistautuvan poliitikon toiveuni: konkreettinen, epäpoliittinen, EU-tasolle viety arjessa näkyvä päätös, joka parantaa kansalaisen elämää. Samalla nykypoliitikot osoittavat äänestäjille korjaavansa edeltäjien virheitä ja toimivansa yhteiseksi hyväksi, ja eduskuntakin kykeni yksimielisyyteen vieläpä kansalaisaloitteen kohdalla.

Kun kelloa ei enää siirretä, poliitikot voivat vain haaveilla samankaltaisista, yhtä yksinkertaisista, huomiota herättävistä ja käytännössä yhdentekevistä, enemmän tunne- kuin järkiargumentteihin perustuvista päätöksistä.

Eduskuntavaalien lähestymisen selvin merkki on ollut kuitenkin sote-kritiikin ja välikysymysten väheneminen. Pääministeripuolueeksi pyrkivä, edellisen hallituksen soten kaatanut Sdp voi vain toivoa, ettei tulevan opposition sote-kirves heilu yhtä paljon. Voi myös olla, että sote-uudistus on liian suuri poliittiselle päätöksentekoprosessille, ja se pitää jakaa pienempiin osiin.

Esimerkiksi perusterveydenhuollon ongelmat voisi kannattaa ratkaista Osmo Soininvaaran ehdottamilla tuhannella uudella terveyskeskuslääkärillä. Valtio voisi pyrkiä kohdentamaan esimerkiksi sairaanhoidon koulutus-, harjoittelu-, työskentely- tai erikoistumispaikkoja alueille, joilla tarvitaan lisäresursseja.

Juha Sipilän hallitus tulee jäämään historiaan perussuomalaisen puolueen jakautumisen takia, minkä vuoksi tulevissa eduskuntavaaleissa mitataan protestiäänten, maahanmuuttovastaisuuden ja äärioikeistolaisuuden kannatuksen lisäksi myös puolueuskollisuuden ja vennamolaisen perinteen suhdetta.

Hallituksen pieniin yllätyksiin kuuluu, ettei keskiolutta väkevämpien juomien vapauttaminen ruokakauppoihin näytä lisänneen alkoholin kokonaiskulutusta. Suurin yllätys on ollut, että talouden lamakausi loppui yhtä ennustamattomasti kuin alkoikin. Toistaiseksi kun talous ja työllisyysaste ovat kasvaneet jopa ennusteita nopeammin, hallitus voi pitää sitä omana ja oppositio maailmantalouden trendin ansiona, kuten on tapana.

Istuvan hallituksen tilinpäätökseen lukeutuu myös, että siitä on tulossa vasta toinen nelivuotiskauden istunut porvarihallitus Suomessa, lopuista viidestätoista valtaosa toimi 1920–30 -lukujen taitteissa. Hallituskauden lopulla voi olla paikallaan kysyä, miksi valuuttasääntelyn jälkeisen taloutemme pahimpiin lamakausiin on osunut porvari- tai porvarivetoinen hallitus? Toki on niinkin, ettei vasemmiston kannatus ole enää riittänyt enemmistöhallituksiin, mutta karttavatko puolueet hallitusvastuuta, jos budjetista pitää leikata?

Istuvaa hallitusta on kritisoitu monesta, ja silti opposition kannattaa kysyä, onko se päästänyt itsensä liian helpolla, kun ikävät päätökset, ilmiöt ja asiat on voitu lähes ulkoistaa porvarihallituksen kontolle.

Laajemmin voi kysyä, kärsiikö koko politiikan uskottavuus ja mustavalkoistuuko yhteiskunnallinen arvokeskustelu entisestään, jos oppositiolla on tilaa antaa itsestään liian idealistinen, hyveellinen, jopa naiivi kuva?

Politiikka on tehokkaampaa, jos se ei kärjisty vastakohtien dialektiikaksi, jossa oikeisto vain leikkaa ja vasemmisto jakaa, ja puolueet suostuvat hallitusvastuuseen muutenkin kuin kannatukselle edullisimmassa taloussuhdanteessa.

Kirjoittaja on sitoutumaton kirjailija ja toimittaja.