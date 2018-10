Hannu Lauerma: Uskomuksia ja hoitoa

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 75-vuotisjuhlaviikolla järjestettiin monen muun tapahtuman joukossa symposium, jossa pohdittiin uskomushoitojen olemusta, hyötyjä ja ongelmia. Aihe on relevantti lähes kaikkien lääkäreiden työssä. Vastaan tulee näet harvakseltaan tapauksia, joissa vakavaa sairautta yritetään hoitaa vaikuttamattomalla mutta vakuuttavasti markkinoidulla näennäishoidolla.

Tiedebarometri on Tieteen tiedotus ry:n teettämä kolmen vuoden välein toistettu asennekartoitus, joka mittaa kansalaisten suhdetta tieteeseen. Sen valossa suomalaisten usko esimerkiksi homeopatiaan, joka on jo selkeästi voitu todeta vaikuttamattomaksi laajoissa tutkimuksia yhdistelevissä katsauksissa, on ollut selkeässä laskussa.

Silti homeopatian tehoon uskoo neljännes vastaajista. Se on paljon ajatellen uskomuksen välttämätöntä edellytystä: uskotaan myös siihen, että lääketieteen piiriin ei otettaisi kaikkia tehokkaita ja turvallisia hoitomuotoja. Vallitsisi lääkäreiden, heitä kouluttavien yliopistojen ja heitä valvovien viranomaisten globaali ja kattava salaliitto, joka haluaa vakavien sairauksien hoidossa käytettävän potilaille usein haittavaikutuksiakin aiheuttavia vaivalloisia hoitoja – hyvin tehokkaiden ”pehmeiden” keinojen sijasta.

Valtaosa lääkäreistä ei kuitenkaan suhtaudu vaihtoehtoisiksi kutsuttuihin hoitoihin ainakaan kiihkeän kielteisesti, kuten esimerkiksi räväköistä kannanotoistaan tunnettu sosiologi Markku Myllykangas. Tämä perustuu siihen käytännön kokemukseen, että vaarattomissa ja etenemättömissä sairauksissa moni potilas tulee valvomattoman terveydenhuollon tarjoamissa kontakteissa rohkaistuksi, ja kokee helpotuksen tunteita.

Vaihtoehtoisiksi kutsutuissa hoidoissa on usein mukana kuuntelemista, lämpöä ja paranemisuskon tukemista, joka valitettavasti saattaa jäädä teknologisoituneen terveydenhuollon piirissä vähiin.

Asiaa ei ole mitenkään parantanut se, että lääkäreiden on ollut pakko ottaa käyttöön vaihtelevasti toimivia tietojärjestelmiä, jonka seurauksena kuuntelevuus, katsekontakti ja empatian ilmaisu jäävät vastaanotolla aiempaakin selvemmin lapsipuolen asemaan.

On aivan ilmeistä, että itsestään ohittuvien sairauksien tai niin sanottujen toiminnallisten oireiden yhteydessä hyvä puoskari tarjoaa potilaalle joskus paremman avun kuin epäempaattinen lääkäri, joka vieläpä saattaa selkänojansa turvaamiseksi määrätä potilaan tarpeettomiin ja lisää huolta aiheuttaviin tutkimuksiin.

Niinpä esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä laadittu lakiluonnos esittää vain lempeintä ajateltavissa olevaa säätelyä valvomattomaan ja tieteeseen perustumattomaan terveydenhuoltoon. Laki suojelisi vain haavoittuvimpia potilasryhmiä kuten lapsia, raskaana olevia, kehitysvammaisia, psykoottisia ja syöpää sairastavia.

Edelleen saisi mitä hyvänsä sairautta hoitaa myös korvaan työnnettävällä ontolla kynttilällä tai yrteillä, mutta erityisryhmien kyseessä ollen olisi hoitajalla velvoite ilmoittaa tilanteesta lääkärille. Tällöin koulutettu ammattilainen pääsisi kertomaan myös tehokkaiksi osoitettujen hoitomuotojen mahdollisuuksista ja tarpeellisuudesta.

On varsin kammottavaa, että jopa näin lievää säätelyä halutaan tietyissä piireissä vastustaa.

Kirjoittaja on psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri.