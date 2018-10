Elina Pirjatanniemi: Kun saapuu syys

Seison bussipysäkillä Tuomiokirkon kupeessa. Vettä sataa kaatamalla, eikä minulla tietenkään ole sateenvarjoa. Koska lähdin aamulla optimistisesti pikkukengillä liikenteeseen, jalkani ovat läpimärät. Hiukset liimaantuvat otsalle. Silmälasini ovat huurussa.

”Nyt on lokakuu ja minusta näkee sen” lauloi aikoinaan Juice Leskinen. Raahaudun kotiin ja paiskaan märät vaatteet eteisen sohvalle. Peilistä katsoo väsynyt nainen, jonka maskarat ovat valuneet poskille rumiksi vanoiksi. Tunnen syvää yhteenkuuluvaisuutta kaikkien Pohjolan asukkien kanssa.

Loppuviikoksi on luvattu lämmintä ja kaunista säätä, mutta syksyn etenemistä se ei kuitenkaan pysäytä. Päivä lyhenee, mieli pimenee. Monien muiden tavoin rakastan kirkkaita ja kuulaita syyspäiviä, mutta vetinen pimeys on kauheaa. Pahinta on, että tästä tämä vasta alkaa. Valmistaudumme kuukausien synkkyyteen.

Epätoivoon valumisen vaara on näin ollen sangen suuri. Yritänkin yllättää itseni ja luetella tässä joitakin asioita, joista voi syksyllä iloita.

Ehdoton ykkössija menee kurahousuille. Lapseni ovat jo lähes aikuisia, joten en joudu enää taistelemaan kurahousujen kanssa. Ennen ne olivat varma syksyn merkki. Liejussa maannut lapsi oli aina jännittävä haaste. Kaikista opinnoistani huolimatta en koskaan onnistunut riisumaan lapselta kurahousuja roiskuttamatta rapaa pitkin seiniä.

Voimia teille, jotka olette vielä keskellä kurahousurumbaa. Lapset kasvavat yllättävän nopeasti. Nauttikaa siis joka lätäköstä.

Syksyn hyviin puoliin kuuluu edelleen sen rauhoittava vaikutus. Syksyn pimeydessä ei ole niin tarkkaa, vaikka pinnoilla on pölyä ja ikkunat ovat pesemättä. Kun on tarpeeksi pimeää ja suuntaa valot järkevästi, siivoamiseen voi suhtautua armollisesti.

Puutarhan sitkeimmätkin rikkaruohot joutuvat vihdoin antamaan periksi. Näkemiin vuohenputki ja juolavehnä, tavataan taas keväällä. Minä piiloudun peiton alle hyvän kirjan kanssa. Kevään julmassa valossa ehtii taas puuhastaa.

Jos varusteet ovat kunnossa, syksyyn voi suhtautua kamppailulajina. Mitä hirveämpi sää, sitä palkitsevampaa on lähteä vaikkapa koiran kanssa kierrokselle. Lenkistä selvittyä olo on kuin hengissä säilyneellä gladiaattorilla. Urheita olemme me, jotka selviydymme kaikkina vuodenaikoina. Jäätyneen kropan voi sulattaa hellästi saunan lauteilla.

Syksy on myös näppärä, jos kuuluu ihmisiin, jotka eivät oikein keksi puheenaiheita kahvitauolla. Säästä voi nimittäin marista mielin määrin. Se on poliittisesti korrekti aihe, josta on vaikea saada riitaa aikaan. Näin vaalien alla tämä on erityisen hyödyllistä.

Aina tietysti löytyy se joku, joka näsäviisaasti muistuttaa, että huonoa säätä ei olekaan, on vain vääriä varusteita. Tyypin saa neutraloitua kuvittelemalla hänen ylleen ne varsin kätevät kurahousut.

Niin tylsää kun sateinen pimeys onkin, luonnon kiertokulku on upea asia. Yritetään siis jaksella ja muistetaan, että syksyllä on oma tärkeä tehtävänsä. Me selvisimme sitäpaitsi viime syksystäkin, joten eiköhän tämäkin tässä mene, vanhalla rutiinilla.

Kirjoittaja on Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja ja Turun yliopiston dosentti.