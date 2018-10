Satu Rasila: Mitä perinnöksi jää

Suuresti ihailemani Hamilton-musikaalin The world was wide enough -laulussa on seuraavanlainen ajatus: ”Legacy, what is a legacy? It’s planting seeds in a garden you never get to see.” Ajatus siitä, että perinnön rakentaminen tuleville sukupolville on kuin kylvisi siemeniä puutarhaan, jota ei itse koskaan tule näkemään, on tarkka tehtävänanto.

Perinnön käsitettä voi ajatella monesta näkökulmasta. Ensimmäiseksi perintö-sanasta tulee mieleen omaisuus: mitä maita ja mantuja, taloja, mökkejä, huonekaluja, kirjoja ja työkaluja sitä sitten perii ja paljonko niistä pitää maksaa veroa. Suhde rahaan voi tulla perinnöksi konkreettisen omaisuuden mukana; se, minkä kaiken arvon mittaa rahassa.

Toisenlainen perintö on tietoisuus omista juuristamme. Haluamme tietää ketkä ovat vanhempiamme, ketkä heidän vanhempiaan ja edelleen heidän vanhempiaan, sillä perimme heiltä jonkin määrän ulkoisia ominaisuuksia. Tämä konkretisoituu viimeistään siinä iässä, jossa omaan peilikuvaan alkaa ilmaantua edeltävän sukupolven edustajia.

Tieto omasta perimästä voi olla lääketieteellisesti merkittävä, sillä sairauksiakin voi periä. Jotkut ovat sitä mieltä, että myös temperamentti ja huumorintaju periytyy.

Omiin juuriin liittyy myös koulutuksellinen perintö. Meihin vaikuttaa se, miten edelliset sukupolvet ovat kouluttautuneet, ja etenkin se, miten he ovat suhtautuneet omien lastensa koulutukseen: ovatko kannustaneet vai nähneet turhana. Asenteen koulutuksen merkitykseen voi periä myös. Sama pätee työntekoon.

Jos on onnekas, voi saada perinnöksi käsityksen sydämen sivistyksestä. Se ei liity mitenkään koulutukseen, mutta sitäkin syvemmin ihmisyyteen.

Käsitys inhimillisesti oikeasta ja väärästä, kyky nähdä asiat toisen näkökulmasta ja tahto antaa anteeksi lähenevät sitä kaikkein arvokkainta perintöä. Samaan osuuteen kuuluu tunnetason perintö; se, kuinka paljon meitä on paijattu, varjeltu ja hellitty.

Oli kyse sitten omaisuudesta, koulutuksesta tai rakkaudesta, omaa perintöään ei voi valita. Sen saa mitä saa.

Jos on käynyt tuuri ja on perinyt hyviä asioita, kiitollisuutensa edellisille sukupolville voi osoittaa siten, että koettaa siirtää saamaansa hyvää eteenpäin. Jos taas on saanut perinnöksi huonompia kortteja, silloin kysytään vahvuutta. Ei ole helppoa käsitellä perinnöksi saamaansa, jos sen yläpuolelle pitäisi päästä, jottei siirtäisi saamaansa kuraa eteenpäin.

Kukaan vanhempi tuskin tietoisesti haluaa jättää perinnökseen jälkipolvia kuormittavia asioita. Perintöä eivät kuitenkaan pelkästään ole astiat, korut ja valokuvat; kaikki arkisetkin valintamme ovat sitä. Jokainen teko, sana, sosiaaliseen mediaan postattu teksti, joka lisää tai ylläpitää yhteiskunnan vihamielistä ilmapiiriä, on meidän lahjaamme tuleville.

Me saimme perinnöksi maailman, joka oli valmiiksi tietynlainen. Poliittista ilmapiiriä ja sukujen kohtaloita olivat muovanneet sodat. Ennakkoluuloja oli muovannut eriarvoisuus. Luontoa oli muovannut ihmisen toiminta.

Ja nyt on meidän vuoromme istuttaa siemeniä tulevaan. Jos me jokaisessa valinnassamme ajattelisimme, että olemme istuttamassa puutarhaa, jota emme itse tule näkemään, tekisimmekö toisenlaisia valintoja?

Kirjoittaja on Turun kaupunginteatterin dramaturgi.