Kaksitoistavuotias tyttäreni pitää minua ivallisena koska käytän pistettä tekstiviestissä.

Olin kirjoittanut hänelle mukavan äidillisen viestin ensimmäisenä koulupäivänä: "Onnea matkaan! Rakastan sinua.” Viesti alkoi kuulemma lupaavasti – huutomerkistä saan pikkuisen kiitosta – mutta sitten pilasin sen tuolla pisteellä. Se teki siitä kuulemma lattean, jopa ivallisen.

"Niinku aattele nyt. Rakastan sua. Piste. Piste!” tyttäreni selittää tyrmistyneenä. Hänen kaverinsa nyökkäilee vieressä.

Yritän seurata näiden kahden melkein-teinin selostusta modernin tekstiviestityksen säännöistä.

Pilkutusta ei kannattaisi käyttää paljon ollenkaan tekstiviesteissä, tyttäreni selittää. Paitsi juuri huutomerkkiä, joka saa viestit tuntumaan ystävällisiltä ja pirteiltä. Ellipsiä, eli kolmen pisteen jonoa, saa käyttää kun haluaa lisätä tarinan jännitystä, tai kannustaa toista kertomaan lisää. Mutta pisteelle ja pilkulle ei ole paikkaa.

Käytän kuulemma myös hymiöitä väärin. Niitä ei saisi laittaa samalle riville tekstin kanssa. Samalla rivillä hymiö esiintyy pienenä, saman kokoisena kun teksti, ja siinä tapauksessa sen koetaan modifioivan edeltävää lausetta, mahdollisesti taas ivallisesti kääntäen merkityksen päinvastaiseksi. Jos haluaa käyttää hymiötä vilpittömästi se on laitettava eri riville, jolloin kännykkä näyttää sen isona.

Selitystä kuunnellessa tulee samanlainen olo kun monta vuotta sitten koulussa kun yritin hahmottaa ranskan kielioppia. Säännöt tuntuvat yhtä mystisiltä – miksi muka tuoli on feminiininen ja matto maskuliininen? Miksi hymiön koolla on väliä? Mutta kielistä on turha etsiä logiikkaa. Ne eivät ole järjellisiä pelisääntöjä vaan maailmankatsomuksia joihin on heittäydyttävä luottamuksella.

Vanhemmat ihmiset ovat valittaneet nuorison kännykkäkielestä jo pitkän aikaa. Oikeinkirjoitus on kuulemma kuolemaisillaan kun kukaan ei jaksa enää kirjoittaa kokonaisia sanoja. Kirjoitussääntöjä ei seurata ja tästä seuraa kielen rappeutuminen ja mahdollisesti yhteiskunnan romahdus ja maailmanloppu.

Mutta tämä vastakkain asetteleva asenne on mielestäni väärä. Jos jaksaa hetken kuunnella – todella kuunnella – nuorten selitystä tekstityksestä voi oppia jotain kielen kehityksestä.

Columbian yliopiston kielitieteilijä John McWhorter selittää, ettei tekstiviestejä pitäisi ajatella kirjoituksena ollenkaan, vaan puheena jota tuotamme sormiemme kautta. Siinä eivät tiukat kirjoitussäännöt auta, vaan tekstiviesteissä pyritään käyttämään äänenpainon vivahteita ja eleitä kuten puhuessa. Niille on kehittyneet omat symbolit ja merkit.

Otetaan esimerkiksi ilmaisu "lol". Aluksi se tarkoitti "laugh out loud" – nauraa ääneen – ja sitä käytettiin silloin kun joku asia oli todella hauska. Mutta ajan mittaan sitä on ruvettu viljelemään tekstin seassa useammin, ja se nykyään ajaa samaa asiaa kuin pieni hymähdys tai naurahdus puhuessa: se lieventää tai pehmentää lausetta. Kun kirjoitat: "Olen todella pulassa lol” ystävä ymmärtää, ettet ole epätoivon partaalla vaan kyseessä on pienempi vaikeus.

McWhorterin mielestä tekstiviestitys on tällaisilla tavoilla paljon monivivahteisempaa kun pedantit uskovat, ja sen tutkiminen kertoo paljon ihmiskommunikaation hienosäädöstä. On mielenkiintoista huomata kuinka paljon tarvitsemme pieniä eleitä ja äänteitä ilmaisussa, jopa silloin kun se tapahtuu elektroniikan välityksellä.

Kirjoittaja on Financial Timesin toimittaja Lontoossa.