”En muista toista näin mahdotonta hetkeä, jossa palkansaajat ja hallitus ovat maalanneet itsensä nurkkaan.” Näin totesi Palvelualojen ammattiliiton PAM:n puheenjohtaja Ann Selin viime lauantaina. On helppo olla samaa mieltä.

Eilen maan hallituksen ja ay-liikkeen välinen poliittinen kiista pienissä yrityksissä työskentelevien irtisanomissuojasta jäätyi entisestään. Julkisessa keskustelussa haetaan taas kerran syyllisiä. Joko ay-liike tai maan hallitus nähdään kaiken pahan alkuna ja juurena.

Mutta jos haluat tietää, kumpaa minä syytän, voit lopettaa lukemisen tähän. Kiistassa on kaksi osapuolta; kummankin pitää vaikuttaa siihen, että tilanne ratkeaa.

Kokonaan toinen asia on, että poliittiset lakot kohdistuvat yrityksiin eli täysin väärään osoitteeseen. Tilanne on yrityksille kohtuuton.

Toisten kuunteleminen ja ymmärtäminen eivät ole nykymaailmassa muodissa. Se on huolestuttavaa, sillä ymmärrys on riitojen ratkaisun perusedellytys. Syyttely ja vaihtoehdottomuus taas ovat konfliktien perusaineksia. Esimerkkejä löytyy tukkukaupalla niin maailmanpolitiikasta kuin kotimaasta.

Riidoille on tyypillistä, että asioita tarkastellaan vain omasta näkökulmasta. Umpikujaan joudutaan, kun kukin vuorollaan todistelee oikeutusta omille näkemyksilleen. Toisen ajatuksista tai omasta roolista kiistan synnyssä ei opita mitään.

Kantojen naulitseminen vaikeuttaa ratkaisun hakemista, ja perääntymisen hinta on lopulta uskottavuuden menettäminen. On siis pakko jatkaa taistelua! Lopulta voi käydä niin, että lapsi meni jo aikaa sitten pesuveden mukana. Yhteisiä intressejä ei enää edes nähdä.

Riitoja ei kannata pelätä, sillä niiden avulla voi syntyä jotakin uutta. Pahimmillaan riitelyn hinta on kuitenkin kova. Niissä menetetään paitsi aikaa ja rahaa, myös yhteistyösuhteita. Pahinta on, jos menetetään mahdollisuus löytää yhteisiä, lisäarvoa tuovia ratkaisuja.

Kiista irtisanomissuojasta maksaa maltaita työnantajille, työntekijöille ja yhteiskunnalle. Pelkästään huomisen lakot aiheuttavat tuotannon menetyksiä yksin teknologiateollisuudessa kymmeniä miljoonia euroja. Palkkoja jää saamatta. Suomen maine asiakasyrityksissä maailmalla saa kolauksen. Mikäli kiista ei ratkea pian, myös hyvään vauhtiin päässyt kasvu vaarantuu.

Kriisin keskelläkin on mahdollisuuksien mukaan varjeltava työmarkkinasuhteita. Työmarkkinoiden uudistumista koskevat ratkaisut tehdään yhä suurelta osin työmarkkinaosapuolten kesken liittotasolla tai – yhä useammin – paikallisesti. Uudistumisen vauhti ei ole päätä huimannut, mutta konfliktit eivät sitä kiihdytä.

Yritykset odottavat, että kiista ratkeaa ennen huomisia lakkoja. Se on mahdollista, jos niin halutaan. Mahdottominkin pattitilanne ratkeaa vuoropuhelulla ja neuvotellen.

Hallituksen päätavoite on oikea. On kaikkien etu, että pienetkin yritykset uskaltavat työllistää. Tähänkin tilanteeseen on löydettävissä ratkaisu, joka laukaisee kiistan ja estää laajenevat työtaistelutoimet.

Onkin valitettavaa, että vielä maanantaina julkisuudessa käytiin kovasanaista nokkapokkaa. SAK:n hallitus ilmoitti neuvottelevansa vain, jos maan hallitus ensin vetää lakihankkeen pois. Hallitus puolestaan ilmoitti tarkistavansa esitystään tänään tiistaina, joskaan riittävää vuoropuhelua osapuolten välillä ei ainakaan SAK:n mukaan ole ollut.

Tilanne ei lupaa hyvää loppuvuoden talouskasvulle. Käytetään siis tämä päivä kiistan ratkaisemiseen.

Kirjoittaja on vuorovaikutukseen uskova työmarkkinajohtaja.