Tiina Lindfors: Sanasta naista, sarvesta härkää

Åbo Svenska Teater tekee sen jälleen. Jane Eyre (Kotiopettajattaren romaani) avautuu eteemme hykerryttävän elävänä, ajankohtaisena ja rakastettavana. Susanna Airaksisen ohjaus on ilmava, kirkas ja leikkisä. Charlotte Brontë on aikanaan lähestynyt arkaa ja vaikeaa aihetta nerokkaasta tulokulmasta. Naisen oikeus omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin oli romaanin kirjoittamisen aikoina ahdas kuin maanalainen perunakellari.

Aiheen poliittisuus peittyy tapahtumien vyöryyn ja päähenkilön puolelle asettuu eläytymisen tietä. Jokin on kuitenkin seisauttavan totta ja sen muotoilee napakasti Turun Sanomien kriitikko Irmeli Haapanen (TS 15.9.): ”Sitä sopii ihmetellä, miten tällainen naiskuva voi edelleen, 171 vuotta romaanin ilmestymisen jälkeen tuntua poikkeukselliselta teatterissa”.

Naisten hiljentämisellä on tuhatvuotiset perinteet länsimaisessa kulttuurissa, kuten Cambridgen professori Mary Beard kirjoittaa Naiset ja Valta -teoksessaan (Women & Power, A Manifesto). Mitä enemmän professori tutkii naisiin kohdistuvaa vähättelyä ja jopa suoranaista uhkaa, sitä syvemmältä historiasta löytyvät niiden juuret. Jo Aristoteles oli sitä mieltä, että naisilla on liian lirkutteleva ääni, jotta he voisivat puhua julkisesti.

Homeroksen Odysseuksesta löytyy naisille ohjeita noin 3000 vuoden takaa. Odysseuksen vaimo Penelope pyytää loputtomassa miehensä odotuksessa hieman positiivisempia lauluja merimiesten kohtaloista. Heidän poikansa Telemakhos käskee silloin äitiään siirtymään sisätiloihin ja keskittymään askareihinsa, sillä pojalla on valta talossa. Penelope tottelee.

Tapahtuma todistuu myös Beardin tutkimuksessa. Ei ole väliä mitä sanoo, vaan että ylipäätään sanoo. Tämä on aggressiivinen tapa pitää naiset loitolla miesten keskustelusta. Minä tutustuin myös aikanani transseksuaaliseen henkilöön, joka aiemmin oli ollut mies. Naisena hän oli siro ja kauniskin. Häntä tuskin osattiin ajatella entiseksi mieheksi. Hän kertoi siitä järkyttävästä elämyksestä, kuinka häntä naisena ei enää kohdeltu kuten aiemmin. Häntä ei otettu enää lainkaan niin tosissaan. Miesten seurassa hänen sanomisiinsa keskityttiin heikosta ja hänet myös keskeytettiin surutta. Naisten hiljentäminen on ilmiö, joka elää edelleen.

Näin ei tietenkään ole aina ja kaikkialla. Kun historiaan pohjaavat tosiasiat ottaa esille, ei niitä pidä käsittää hyökkäykseksi miehiä kohtaan. Sukupuolet voisivat yhdessä selvittää taustoja ja syitä. Lisäksi tarvitaan naisten omaa keskustelua hiljentämisen kulttuurista. Siihen tarvitaan sekä uskoa omaan itseen että avoimuutta lähestyä näitä vaikeita aiheita.

Tieto on valttia näissäkin pyrkimyksissä. Madeleine Albrightin sanoin, helvetissä on erityinen paikka naisille, jotka eivät auta toisiaan. Jos tätä lausetta ei ymmärrä, suosittelen lämpimästi kulttuurihistorian ja yleisemmin ihmiskunnan historian kertaamista tahi ensimmäistä, verevää tutustumista tosiasioihin.

Helppoa se ei ole ollut Suomenkaan naisille. Ei myöskään yliopistotasolla. Maamme ja samalla Åbo Akademin ensimmäinen naisprofessori Alma Söderhjelm mursi lasikattoja. Hänen syntyessään 1870 ei tytöille ollut toisen asteen koulutusta. 1901 hänen hakiessaan opettajaksi yliopistoon, piti ensin hakea ”vapautus sukupuolestaan”. Professoriksi hän pääsi monen tyrmäyksen jälkeen 1927. Jane Eyren ääni ei kuulu turhaan tämän päivänkään näyttämöllä. Kuunnellaan kaikki. Sanasta naista, sarvesta härkää.

Kirjoittaja on tanssija-koreografi.