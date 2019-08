Viikon väite: EU:n tulee torjua Britannian kova ero

Minne menet Eurooppa?

Mielenkiintoisia hokemia viikon väitteeksi. Ensiksi pitää todeta, että EU:n piti olla kansojenvaltainen liitto. EU arvostelee kuitenkin kiivaasti jäsenvaltioissa tehtyjä demokrattisia päätöksiä. Unkarin, Puolan ja tässä tapauksessa Britannian tulisi toimia kansallisen demokratian vastaisesti EU:n intressien mukaan. Rauhan liitoksi tarkoitettu unioni rakoilee pahaa enteilevästi.



Historia toistaa itseään Euroopassa. Englanti on Napoleonin valtakaudella jakanut Eurooppaa. Silloin tuki tuli Ruotsista. Ranskan ja Venäjän liito toi julmat ajat silloin suomalaisillekin. Nyt Britannia erotessaan tullee löytämään itselleen kauppakaveriksi USA:n tai Venäjän. Ehkä ja toden näköisesti molemmat. Syntyisi EU kriitisten kasvualusta, johon voitaisiin sujahtaa kun EU:n demokratiavaje kävisi sietämättömäksi vaikka Unkarille ja Puolalle ehkä Italiallekin.



Neuvostoliitto eli sentään vuosikymmeniä liimanaan kuri ja julma järjestys. EU:n ikä näyttää paljon lyhyemmältä. Vahvojen kansalaisvaltioitten liittovaltioon siirtyminen olisi parin sukupolven projekti. Liitovaltio on kuitenkin hakusessa heti eikä vuosien päästä. Aikataulu on liian kireä. Vanhat eurooppalaiset suurvallat eivät taivu henkisesti Brysselin sanelupolitiikkaan.



Euroopan taivaalle kasautuu mustia pilviä. Kaikkien kolmen suurvallan meteoroloogit tujottavat parometreihinsä. Kun ensimmäinen salama iskee ollaan keskellä rajuilmaa. Ensimmäinen salama saattaa hyvinkin olla Britannia.





