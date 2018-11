Viikon väite: EU:n on rangaistava Puolaa ja Unkaria oikeusvaltion vaarantamisesta

Eurooppa-areena. Euroopan komissio on käynnistänyt rangaistusmenettelyn Puolaa vastaa. Puolan hallitsevan Laki- ja oikeus -puolueen johtaman hallituksen katsotaan muun muassa vaarantaneen oikeuslaitoksen riippumattomuutta pakottamalla vanhimmat ja hallitukselle kiusallisimmat tuomarit eläkkeelle. Myös Unkaria vaaditaan tilille oikeusvaltioperiaatteen murentamisesta. Pääministeri Viktor Orbanin katsotaan muuttaneen perustuslakia lyhyessä ajassa monta kertaa siten, että hänen Fidesz-puoluettaan on liki mahdoton syrjäyttää vallankahvasta. Maat ovat torjuneet EU:n suunnitelmat turvapaikanhakijoiden sijoittamisen yhteisvastuusta. Molempia on syytetty myös sananvapauden rajoituksista. EU on väläytellyt Puolan ja Unkarin äänivallan ja maiden EU-tukien rajoittamista.