Viikon väite: EU-komissaariehdokkaiden on oltava ehdolla Euroopan parlamentin vaaleissa

Eurooppa-areena. EU:n komission poliittista läpinäkyvyyttä ja kansanvaltaisuutta on pyritty lisäämään vaatimuksella, että komissaariehdokkaat olisivat ehdolla Euroopan parlamentin vaaleissa. Vaatimus korostuu kärkiehdokasmenettelyssä, jolla komission puheenjohtaja viime kerralla valittiin. Suurimman ryhmän kärkiehdokas on erittäin vahvoilla puheenjohtajaksi. Nykyparlamentissa suurin ryhmä on Euroopan kansanpuolue EPP, jonka kärkiehdokkuudesta kamppailevat saksalainen Manfred Weber ja suomalainen Alexander Stubb. EPP:n kärkiehdokas valitaan Helsingissä 7.–8. marraskuuta.