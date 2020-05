Megalopolikset viruslinkoina – arviolta 1,2 miljardia köyhää ihmistä elää näissä urbaaniympäristöissä

Kehitysmaiden megalopolikset ovat urbaaniympäristöjä, jotka ovat levinneet kattamaan satoja neliökilometrejä. Niissä ränsistyneet tiiviit asuinalueet vuorottelevat piikkilankojen ja muurien takana olevien varakkaiden asuinalueiden kanssa. YK:n mukaan maailmassa on 33 megalopolista, joiden väkiluku on yli 10 miljoonaa asukasta. Tämän lisäksi on 48 suurkaupunkia, joiden väkiluku vaihtelee viidestä kymmeneen miljoonaan. Esimerkkejä näistä ovat Kairo, Nairobi, Johannesburg, Manila, Mexico City, Kinshasa ja Karachi.