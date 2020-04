Alio: Hyönteiskatoa tapahtuu ympäri maailman – tilanteesta varoitettiin jo 30 vuotta sitten

Ilari E. Sääksjärvi

Kari Kaunisto

Juulia Räikkönen

Jo vuonna 1987 Harvardin yliopiston professori Edward O. Wilson kirjoitti artikkelin ”Pienet asiat, jotka pyörittävät maailmaa”. Se kiinnitti huomion selkärangattomien eläinten merkitykseen ihmislajin ja koko maapallon hyvinvoinnille. Tämä oli tärkeä askel, sillä luonnonsuojelussa oli sitä ennen keskitytty pääasiassa suurikokoisiin selkärankaisiin eläimiin.

Wilson esitti, että selkärangattomien eläinten häviäminen maapallolta johtaisi nopeasti ekosysteemien romahdukseen. Lisäksi hän listasi useita konkreettisia ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia suojelutoimenpiteitä, joiden avulla uhkaavaa kriisiä olisi voitu helpottaa.

Nyt 30 vuotta Wilsonin varoituksen jälkeen olemme tilanteessa, jossa lukuisat tutkimukset kertovat hyönteiskantojen laskevan eri puolilla maapalloa. Vuonna 2017 saksalaiset tutkijat osoittivat hyönteisten yksilömäärien romahtaneen tutkituilla eurooppalaisilla suojelualueilla jopa 70 prosenttia ja myös esimerkiksi Puerto Ricossa hyönteiskantojen on osoitettu romahtaneen.

Hyönteiskatotutkimusten toteuttaminen on monimutkaista. Valitettavasti vain harvat tutkimusryhmät ja valtiot ovat keskittyneet niin sanottujen seuranta-aineistojen tuottamiseen. Siksi tutkijoiden käytössä on vähän tutkimusaineistoja, joiden avulla hyönteiskantojen muutoksia voidaan selvittää pitkällä aikavälillä. Toisen haasteen muodostaa hyönteisaineistojen maantieteellinen jakautuminen. Pääosa tutkimuksista on tehty pohjoisella pallonpuoliskolla, mutta hyönteisten lajimäärä on korkeimmillaan sademetsissä.

Viime viikolla maailman arvostetuimpiin tiedelehtiin lukeutuva Science julkaisi tähän asti kattavimman tutkimuksen hyönteiskadosta. Tutkimus oli niin sanottu meta-analyysi eli se perustui 166 pitkäaikaisaineistoon, jotka on kerätty yli 1 676 tutkimuspaikalla eri puolilla maapalloa. Vaikka hyönteiskantojen tilanteessa oli vaihtelua paikkojen välillä, tutkijat laskivat maaympäristöissä elävien hyönteiskantojen romahtaneen keskimäärin yhdeksän prosenttia vuosikymmentä kohden. Pientä lohtua tilanteeseen toi makean veden hyönteisten tilanne, jossa oli nähtävissä lupaavaa nousua viime vuosikymmenten aallonpohjasta.

Maapallon hyönteislajisto köyhtyy huolestuttavan nopeasti, ja muutos näkyy erityisesti maalla elävien lajien kannoissa. Hyönteiskato on keskeinen osa biodiversiteettikriisiä eli luonnon monimuotoisuuden yhä kiihtyvää köyhtymistä. Viime vuonna julkaistun IPBES-raportin mukaan jopa miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Ihmistoiminnan rooli on keskeinen myös hyönteiskadossa, sillä kantoja romahduttavat esimerkiksi elinympäristöjen tuhoutuminen, ilmastonmuutos ja torjunta-aineiden käyttö.

Hyönteiskato on nostettu vahvasti esille myös Suomessa. Esimerkiksi Pelasta pörriäinen -kampanja kiinnittää hienosti huomiota hyönteisten ahdinkoon. Mesipistiäiset ja muut pölyttäjähyönteiset on suhteellisen helppo ”brändätä” suojelukohteeksi, koska ihmiset ymmärtävät niiden arvon pölytyspalveluiden tuottajina. Tärkeää on kuitenkin myös se, että pölyttäjähyönteisiä suojelemalla autamme samalla muitakin hyönteisryhmiä.

Suomessa elää yli 20 000 hyönteislajia, joista vain osa on merkittäviä pölyttäjiä. On hyvä muistaa, että pölytyspalveluiden lisäksi hyönteisillä on useita tärkeitä tehtäviä ekosysteemien toiminnan kannalta niin muiden eliöiden ravintona, saalistajina, kasvinsyöjinä, raatoja hävittävinä puhtaanapitopalveluina kuin ravinteiden kierrättäjinäkin.

Hyönteisten suojelemisen vaikutukset ulottuvat pitkälle. Hyönteiset esimerkiksi mahdollistavat hyönteissyöjälintujen pesimämenestyksen ja säätelevät Suomen talouden kannalta tärkeiden metsätuholaisten kantoja.

Arvioiden mukaan maapallolla voi elää jopa kymmeniä miljoonia hyönteislajeja. Hyönteisten monimuotoisuutta pohtiessa on helppo ymmärtää, miksi ne ovat ”pieniä asioita, jotka pyörittävät maailmaa”. Pidetään niistä yhdessä huolta!

Biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari E. Sääksjärvi ja erikoistutkija Kari Kaunisto tutkivat hyönteisiä Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikössä. Tutkijatohtori Juulia Räikkönen tutkii biodiversiteetin merkitystä ihmisten ja talouden hyvinvoinnille Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikössä ja Turun Kauppakorkeakoulussa.