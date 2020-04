Toimivat sisämarkkinat, osaaminen ja vihreä kasvu ovat EU:n valtteja koronakriisistä toivuttaessa

PUHEEN-VUORO

Sture Fjäder

Kriisiaikoina on suuri houkutus käpertyä sisäänpäin ja asettaa omat tarpeet etusijalle. Koronakriisin aikana tästä on nähty valitettavia esimerkkejä myös Euroopan tasolla.

Koronaviruksen levitessä Eurooppaan jäsenvaltioiden ensimmäisten päivien reaktiot olivat nopeita, ja niistä informoitiin komissiota ja muita jäsenvaltioita usein vasta jälkikäteen. Komissio oli kuitenkin nopeasti tilanteen tasalla ja kykeni lyhyessä ajassa aloittamaan mittavan määrän toimia kriisin ja sen vaikutusten lieventämiseksi – jäsenvaltioiden vahvalla tuella.

Talousavun ohella EU on käynnistänyt lääkkeiden ja lääketieteellisten tarvikkeiden yhteishankinnat ja koordinoi toimia rokotteen kehittämiseksi. Matkustamista EU-alueelle on rajoitettu yhteisellä päätöksellä ja EU-kansalaisia kotiutettu maailmalta yhteisoperaatioissa.

Kriisi on myös testannut EU-yhteistyön joustavuutta, kun eri aloilla on ollut tarpeen ottaa käyttöön poikkeusmenettelyjä. Valtiontukia ja julkisen talouden kestävyysvaatimuksia koskevat päätökset osoittavat, että EU-säännöt joustavat tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Sama koskee lentoyhtiöiden lähtö- ja saapumiskiintiöitä ja maantieliikenteen vihreitä käytäviä. Jos yhteistä tahtoa on, ratkaisuja kyllä löytyy.

Seuraavaksi komissiolta odotetaan tarkistuksia neuvottelupöydällä olevaan EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen, jotta siinä voitaisiin paremmin huomioida kriisin aiheuttamat uudet tarpeet. Edessä on kuitenkin vielä suurempi urakka: millaisin EU-tason toimin parhaiten tuetaan kasvua ja työllisyyttä Euroopassa, kun pahin kriisi on takanapäin?

EU:n suurin vahvuus on edelleen yhteisessä markkina-alueessa, jolla ihmiset, tavarat, palvelut ja pääoma liikkuvat vapaasti. Sisämarkkinoilla ja vapaakaupalla on ollut suuri merkitys myös Suomen talouskasvulle ja työllisyydelle. Tämä kävi selvästi ilmi Akavan 2019 julkistamasta EU-jäsenyyden taloudellista hyötyä koskevasta selvityksestä.

Kun akuutti kriisi toivottavasti pian hellittää ja voimat kyetään kohdistamaan toipumiseen ja uuteen kasvuun, sisämarkkinoiden toimivuus on tärkeä palauttaa normaaliksi mahdollisimman nopeasti. Liikkuvuuden esteistä, kilpailun rajoituksista tai suojatoimista ei saisi tulla pysyväisluonteisia keinoja usein lyhytnäköisten taloudellisten etujen turvaamiseksi. Päinvastoin. Yhteistyön edellytyksiä pitäisi parantaa entisestään, kuten komission maaliskuussa julkistama sisämarkkinoiden toimintasuunnitelma ehdottaa.

Tärkeä asia on myös tulevan EU-rahoituksen suuntaaminen uudistumista, osaamista ja kasvua tukeville aloille. EU-rahoituskehysneuvotteluissa Akava on korostanut tutkimus- ja innovaatiorahoituksen ja koulutusyhteistyön merkitystä. Nämä ovat ratkaisevia tulevaisuuden työpaikkoja ajatellen. Siksi niiden riittävä rahoitus on turvattava, vaikka kriisi aiheuttaisikin muutoksia EU-budjetin painopisteisiin.

EU:n tulee pitää kiinni kunnianhimoisesta ilmastopolitiikastaan. Ilmastonmuutos on ihmiskunnalle kohtalonkysymys, eikä Euroopan tavoite olla päästöneutraali vuonna 2050 ole menettänyt merkitystään kriisin takia.

Akavan tavoitteena on, että Suomesta tulee maailman ilmastoälykkäin maa, joka on hiilineutraali viimeistään vuonna 2040. Jos osaamme Euroopassa nyt kohdistaa elvytystoimet järkevästi niin, että tuemme niitä askeleita, jotka edistävät talouden vihreää rakennemuutosta, vahvistamme myös kestävyyttä pidemmällä aikavälillä.

EU on Suomelle elintärkeä, mutta arjessa sen arvostus mitataan usein siinä, kuinka tehokkaasti se pystyy ratkaisemaan kansalaisille tärkeitä ongelmia. Torstaina 23.4.2020 pidettävän EU:n valtionjohtajien kokouksen pitäisi pystyä näyttämään, että unioni tuottaa lisäarvoa. Koronakriisiä koskevissa toimissaan EU on onnistunut kiitettävästi, mutta valtava toipumisurakka on vasta edessä. Uskon, että siitä selvitään parhaiten investoimalla vahvoihin sisämarkkinoihin, osaamiseen ja vihreään talouteen.

Kirjoittaja on Akavan puheenjohtaja.