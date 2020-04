Lääketieteelliset väestötutkimukset – tieteellä terveyttä

ALIO

Olli Raitakari

DIPP, FINNBRAIN, FIREA, LASERI, STRIP – kaikille nimet eivät ole tuttuja, mutta iso joukko turkulaisista tunnistaa listasta tutkimuksen, johon on itse tai perheineen osallistunut. Nimet viittaavat väestötutkimushankkeisiin, joita toteutetaan Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuonna 2019 perustamassa Väestötutkimuskeskuksessa.

Moderni epidemiologia eli väestöterveystiede alkoi kehittyä toisen maailmansodan jälkeen, jolloin eri puolilla maailmaa käynnistettiin suuria väestötutkimushankkeita. Iso osa siitä, mitä tiedämme elinympäristön vaikutuksista terveyteen, perustuu näissä tutkimuksissa tehtyihin havaintoihin.

Kertyneen tiedon avulla voimme suojella terveyttämme lukuisin eri tavoin, muun muassa käyttämällä turvavöitä, pesemällä käsiä, välttämällä tupakointia ja liiallista alkoholin käyttöä, tai vaikkapa kiinnittämällä huomiota siihen mitä syömme tai miten liikumme.

Kaikki myös tietänevät, että suuri seerumin kolesteroli, kohonnut verenpaine ja lihavuus lisäävät riskiä sairastua sepelvaltimotautiin. Ihmisen hyödyntämien kemikaalien ja rakennusmateriaalien terveysvaikutuksista on myös saatu tietoa väestötutkimuksista. Tiedon avulla on opittu välttämään terveydelle haitallisten aineiden käyttöä, esimerkkeinä vaikkapa lyijy, elohopea, asbesti ja hyönteismyrkky DDT.

Väestötutkimuskeskus on perustettu edistämään Turun yliopistossa ja Tyksissä tehtävää tutkimustyötä. Käynnissä on monia kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeitä tutkimushankkeita, joista osa on jatkunut jo vuosikymmenten ajan. Niissä tutkitaan muun muassa sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja aivosairauksien syitä, ikääntymisen biologiaa, lisääntymisterveyttä sekä psykososiaalisen stressin terveysvaikutuksia.

Suomen hyvin organisoitunut yhteiskunta mahdollistaa tieteellisesti korkealaatuisten väestötutkimuksen. Tutkittavilta itseltään kerättyjä tietoja on mahdollista yhdistää monipuolisesti kansallisiin rekistereihin, kuten terveydenhuollon rekistereihin ja maantieteellisiin paikkatietorekistereihin. Näin tietoja yhdistämällä voidaan esimerkiksi selvittää sosiaalisen asuinympäristön, ympäristön biologisen monimuotoisuuden, ilmanlaadun ja lämpötilan terveysvaikutuksia väestötasolla.

Terveyteemme vaikuttavat koko elämänaikaiset tapahtumat, mukaan lukien sikiökauden ja lapsuuden olosuhteet. Eläinkokeissa on lisäksi osoitettu, että myös aikaisempien sukupolvien altisteet voivat vaikuttaa yksilön terveyteen. Isähiiri voi geeniensä lisäksi siirtää siittiönesteen mukana yhdisteitä, jotka vaikuttavat syntyvän poikasen terveyteen. On siis mahdollista, että tulevan isän terveyskäyttäytyminen jo ennen hedelmöityshetkeä saattaa vaikuttaa jälkeläisen terveyteen. Tästä syystä monia Väestötutkimuskeskuksen hankkeita ollaan parhaillaan laajentamassa useita sukupolvia kattaviksi tutkimukseksi.

Nykyisin tunnetaan jo varsin hyvin miten raskaana olevan äidin elintavat vaikuttavat syntyvän lapsen myöhempään terveyteen. Sen sijaan tulevien isien terveyskäyttäytymisen vaikutuksista ei toistaiseksi ole tietoa.

Ihmisillä tällaisia kysymyksiä voidaan selvittää ainoastaan ylisukupolvisten väestötutkimusten avulla, sillä kokeellisten töiden tekeminen ihmisillä ei ole mahdollista. Jos ilmenee, että tämäntapaista ei-geneettistä periytymistä tapahtuu myös ihmisillä, niin se haastaa nykyiset käsitykset terveyden periytymisen mekanismeista ja asettaa vanhemmat entistä suurempaan vastuuseen käyttäytymisestään jälkipolville.

Ihmiset pitävät terveyttä yhtenä tärkeimmistä arvoista. Terveys mainitaan myös Turun yliopiston uudessa strategiassa, jossa todetaan väestötutkimushankkeiden muodostavan ylisukupolvisen terveystutkimuksen kansainvälisen kärjen.

Väestötutkimusten tulokset ovat sitä luotettavampia mitä useampi vapaaehtoinen niihin osallistuu. Tästä syystä tutkijat toivovat aina mahdollisimman laajaa osallistumisaktiviteettia ja ovat kiitollisia kaikille kansalaisille, jotka kutsun saatuaan ovat uhranneet omaa aikaansa tutkimuksiin osallistumalla.

Kirjoittaja on Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perustaman Väestötutkimuskeskuksen johtaja ja akatemiaprofessori.